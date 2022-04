Hardlopers brengen 1.000  euro bijeen voor Leergeld

LEEK – Bij de Leekster Lente Loop op 19 maart hebben de deelnemers een bedrag van € 1.000 bijeengebracht voor het goede doel. Bij de voorinschrijving kon vrijwillig een donatie worden gedaan en daar is dit jaar veel gebruik van gemaakt. Ook hebben de ruim 300 deelnemende kinderen 50 cent bijgedragen voor het goede doel.

Dat goede doel was dit keer stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld. Leergeld helpt kinderen van 4 tot 18 jaar om mee te doen, juist in gezinnen die het financieel niet breed hebben. Deze week start de landelijke organisatie ‘Samen voor alle Kinderen’ een campagne, omdat zij verwachten dat meer huishoudens moeite hebben om rond te komen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de kinderen een kind kent of denkt te kennen dat in armoede opgroeit. Foto: Penningmeester Alie Seiffers van Leekster Lente Loop overhandigt de cheque aan voorzitter Johan Heddema van Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld.