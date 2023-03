Hardlopers schenken 1.750 euro aan Voedselbanken

LEEK – Tijdens de Leekster Lente Loop ontving Jan Oomkes, voorzitter van Voedselbanken Westerkwartier, een cheque van 1.750 euro uit handen van Peter Wolters, voorzitter van de Leekster Lente Loop. Dit geld was bijeengebracht door de ruim 1500 wandelaars en hardlopers die zaterdag 18 maart deelnamen aan het loopevenement in Leek. Volgens Wolters zijn veel lopers zich bewust van het belang van voldoende en gezonde voeding, maar staan ze niet vaak stil bij het gegeven dat veel mensen niet in staat zijn om dit voedsel te kopen. Oomkes was erg blij met deze donatie en ziet dit als een bewijs van betrokkenheid van sporters bij mensen in hun omgeving die het financieel moeilijk hebben.