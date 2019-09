Harkboot wint Ondernemersprijs Noordenveld 2019

RODEN – Harkboot uit Roden is vrijdagmiddag uitgeroepen tot de winnaar van de Ondernemersprijs Noordenveld 2019. De commissie van Aanbeveling was onder de indruk van het bedrijf van Leon Sterk en zijn team. Met speciaal ontwikkelde innovatieve bootjes maakt het bedrijf wateren en vaarten vrij van exotische waterplanten. De boten zijn uitgerust met een hark die de planten met wortel en tak verwijdert. Het bedrijf heeft inmiddels ook internationale erkenning afgedwongen. OP het gebied van duurzaamheid is Harkboot het afgelopen jaar gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder. Wat de commissie betreft doet het bedrijf uit Roden aan alle eisen van de Ondernemersprijs. Andere genomineerden voor de prijs waren Boekhandel Daan Nijman en Elton/Elsun, beide uit Roden.