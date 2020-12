ZEVENHUIZEN – Zijn hele werkzame leven liep Harm Buist bij loon- en grondverzetbedrijf Zoutman te Zevenhuizen. Eerst als tractorchauffeur, later als kraanmachinist, machinist op de hakselaar en uiteindelijk als allround medewerker. Nooit ziek, nooit verslapen en altijd bereid om te helpen: gesteund door vrouw Tineke. Na meer dan 43 jaar is het nu tijd om van zijn pensioen te gaan genieten. Het is hem gegund.