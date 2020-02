RODEN – Steenberger boer Harm Holman is al sinds 2014 een vast gezicht in de Noordenveldse gemeenteraad. CDA’er, begaan met de agrarische sector, een man van normen en waarden, van ‘doe maar normaal’, een man ook die begaan is met de Noordenveldse voetbalwereld. Zo was hij al voorzitter van ONR, de van origine christelijke tegenhanger van VV Roden. Jarenlang had de club het ‘alleenrecht’ op zaterdagvoetbal in Roden. Nu is het zaterdagvoetbal ook weer terug bij de buren in Roden en hebben ook Nieuw-Roden en GOMOS een zaterdagtak. Ongetwijfeld speelden deze ontwikkelingen in zijn achterhoofd, toen Holman afgelopen woensdag ten overstaan van de gemeenteraad en het toegestroomde publiek zich liet ontvallen dat er volgens hem maar ruimte zou zijn voor drie voetbalverenigingen. Op termijn zou dat betekenen dat vier voetbalverenigingen zich óf zouden moeten opheffen, óf zouden moeten fuseren met andere clubs. Nee, van stevige uitspraken is Holman niet vies. De vraag is nu: hoe zou de voorzitter van Veenhuizen over deze opmerking denken? Of de voorzitter van SV Een? En als, in de ogen van Holman, slechts drie clubs in Noordenveld mogelijk zouden zijn (‘één in Roden, één in Peize en één in Norg), zou dat dan betekenen dat Nieuw-Roden en ONR met Roden samen moeten gaan? Dat lijkt nu, anno 2020, ondenkbaar. Wie weet ziet de (voetbal)wereld er over vijf jaar heel anders uit.