Harmonie Leek doet mee met digitale Anjeractie

LEEK – Van 28 mei tot 5 juni vindt de landelijke Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de collecte voor plaatselijke culturele activiteiten. Ook de christelijke muziekvereniging Harmonie in Leek doet mee aan de digitale actie via e-mail, WhatsApp en sociale media. De opbrengst van de actie gaat naar Harmonie Leek.

De orkesten van Harmonie Leek zijn actief in Leek en omgeving. Zelfs tijdens de coronapandemie lukte het om in kleine groepjes muziek te blijven maken. Zo traden kleine groepjes muzikanten tijdens Koningsdag op bij verschillende zorginstellingen. Het beleid van de vereniging is om de leden gratis een blaasinstrument in bruikleen te geven, wat duur is in aanschaf en onderhoud. De opbrengst van de Anjeractie stelt de vereniging in staat om muziekinstrumenten te kopen en aan de leden uit te lenen.

Wie wil doneren kan van 28 mei tot 5 juni terecht op de website of facebookpagina van Harmonie Leek: www.harmonieleek.nl.