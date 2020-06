Harmonieorkest Noordenveld weer terug op vertrouwde nest

Afstand bewaren en looproutes volgen: het nieuwe normaal in Het Akkoord

RODEN – Het Harmonieorkest Muziekvereniging Noordenveld betrad afgelopen week voor het eerst in maanden weer Het Akkoord. Daarmee keert het Harmonieorkest terug naar hun vertrouwde stekkie, terwijl de Showband en Jong Noordenveld nog buiten repeteren bij Decokay. De Krant nam een kijkje in Het Akkoord.

Jan Huizing vertelt namens het Harmonieorkest dat men zich aan twee protocollen dient te houden. Hierin staat onder meer dat het gebruik van toiletten alleen mag wanneer echt noodzakelijk en dat de kantine voorlopig gesloten dient te blijven. ‘Ook de toegangswegen zijn gewijzigd’, zegt Huizing. ‘We komen nu via de achteringang naar binnen en hebben ons aan looprichtingen te houden. Verder staan de stoelen op twee meter uit elkaar, zodat er voldoende onderlinge ruimte is. Tijdens de pauze blijven we in de grote zaal en gaan we dus niet naar de kantine. Men moet dus zelf drinken meenemen.’

Ook de instrumenten die de muzikanten gebruiken moeten worden schoongemaakt. ‘Iedereen wordt geacht doekjes en een plastic zakje mee te nemen’, zegt Huizing. Een week voordat MV Noordenveld terugkeerde naar Het Akkoord, repeteerde het Harmonieorkest al buiten. ‘Toen kwamen er twaalf leden, nu waren dat er ongeveer vijftien. Veel leden hebben een hogere leeftijd, zij zijn ongetwijfeld voorzichtiger als het gaat om repeteren. Er is bovendien geen zicht op concerten, want tot nog toe is alles afgelast. Of we in de zomer door blijven repeteren, hangt van de animo af.’

Om Het Akkoord in de toekomst ‘coronabestendig’ te maken, is er een offerte gedaan voor een nieuw ventilatiesysteem. ‘Nu staan er twee ventilatoren, maar dat is een tijdelijke oplossing.’

Jacqueline Hagenauw vertelt dat de buitenrepetities van de Showband, Colorguard en Jong Noordenveld goed verlopen. ‘Al blijft het buiten lastig, omdat je elkaar minder goed verstaat’, zegt ze. ‘Er wordt wel wekelijks gerepeteerd, ook met minder weer.’ Even had men bij de Colorguard nog goede hoop dat ze binnen zouden kunnen repeteren. ‘Maar toen bleek dat de Colorguard niet onder cultuur valt, maar onder sport. Dan gelden er opeens andere regels.’

Op optredens hoeft men zich eveneens eerst niet te verheugen. ‘De evenementen waar wij meestal optreden, zijn allemaal van de baan. Voor ons is het dus afwachten.’