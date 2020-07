Uitgelicht: Haandrikman uitvaartverzorging

NORG – Uitvaartverzorger Harry Haandrikman van Haandrikman Uitvaartverzorging uit Norg heeft met zijn platform ‘Eerlijke Uitvaarten’ de uitvaartwereld tamelijk op de kop gezet. Geboren uit irritatie en eigen ervaringen met uitvaartreuzen die schrikbarende tarieven rekenden voor producten als kist, koeling en kaarten startte hij EerlijkeUitvaarten.nl. Dat er misbruik gemaakt wordt van mensen in een emotionele situatie stoort hem. Het platform groeit, steeds meer eerlijke uitvaartverzorgers willen het onderscheid maken. Hennie Ubels uit Norg is blij dat ze gekozen heeft voor de sympathieke uitvaartverzorger uit Norg. Ze kijkt met een goed gevoel terug op het afscheid van haar vader die op 23 april overleed.

Eigen

Toen de vader van Hennie overleed wist ze het meteen: Harry Haandrikman moest het afscheid verzorgen. “Ik las het verhaal over Monuta. Over de uitbuiting en de torenhoge rekeningen. Ik dacht: dit gaat ons niet gebeuren. Wij zijn wel bij Monuta verzekerd, maar inmiddels wist ik dat je niet verplicht bent om daar ook de uitvaart af te nemen. Ik ken Harry ook als dorpsgenoot. Toen ik hem belde kwam hij meteen langs. We hadden wel van alles op papier, maar door de coronatijd moesten we toch van alles omgooien. Harry heeft ons daar fantastisch bij geholpen. Harry helpt mee, denkt mee en staat naast ons. Ik denk dat dat het verschil maakt. Het voelt als eigen. Daarom durf je ook alles te vragen. We hebben mijn vader uitgezwaaid zoals we dat altijd deden als we bij hem op bezoek waren.”

Harry haakt in: “Een aantal elementen zijn voor mij erg belangrijk tijdens een uitvaart. Een daarvan is dat de overledene bij de familie wordt weggereden. Je laat een overledene niet alleen achter. Dat geeft een unheimisch gevoel. Het is misschien niet gemakkelijker om je dierbare uit te zwaaien, wel honderd keer mooier.” Hennie Ubels beaamt het. “Ik denk er met genoegen aan terug. Ik heb ook in mijn papieren laten opnemen dat Harry mijn uitvaart moet verzorgen. Mijn man Geert ook. Sommigen vinden dat gek. Die praten daar niet over. Ik wel. Ik wil er zeker van zijn dat alles goed geregeld is. Mijn vader lag opgebaard bij mijn broer in Roden. Harry kwam iedere dag even langs om te kijken hoe hij erbij lag.” Harry: “En om te kijken hoe het met de familie is. Of zij het allemaal nog een beetje redden. Dat hoort er ook bij.”

Een paar weken na de uitvaart nam Hennie contact op met Harry. Of hij even op de koffie kon komen. Er lag een mand vol lekkers op hem te wachten én een kaart: ‘Je was oprecht betrokken bij ons. Je hebt veel zorgen weggenomen en we hebben fijne gesprekken gevoerd. Alsof je een familielid was.’ Hoe mooi kan het zijn?

Meer informatie kunt u vinden op: www.haandrikmanuitvaartzorging.nl Telefoon: 0592 269 128 Email: info@haandrikmanuitvaartverzorging.nl Mobiel: 06 3719 3750. Kantoor: De Brinkhof, Brink 1 Norg.