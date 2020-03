RODEN – Van stilzitten houdt-ie niet. Zou ook niet best zijn trouwens, als gymleraar zijnde. Harry Oolders, die vanwege zijn jarenlange ervaring als gymleraar toch zeker een bekende Roner mag worden genoemd, zit voorlopig thuis. De scholen zijn tot nader orde gesloten, behalve voor hen wiens ouders een vitaal beroep hebben. Grootschalige gymlessen zitten er in ieder geval een tijdlang niet in. Voor Harry overigens geen reden om bij de pakken neer te zitten. Want de kinderen moeten bewegen, dat is van essentieel belang! En dus doet Harry het even voor. Op YouTube welteverstaan. De immer enthousiaste gymleraar heeft een ‘thuis gym circuit’ opgenomen, zodat kinderen in hun eigen achtertuin met beperkte middelen tóch in beweging kunnen komen. Want wat is er met dit lenteweer nou lekkerder dan gezond bezig zijn? En zo kan het dat er een filmpje van meer dan zes minuten te vinden is, waarin we de gymleraar allerlei oefeningen zien doen in zijn eigen achtertuin. Van oefeningen met een bal tot koprollen: Harry doet het allemaal even rustig voor. Wie benieuwd is naar het circuit zoals uitgedokterd door de gymleraar, kan eens op het YouTube kanaal van Hans Duursma kijken. Link: https://youtu.be/sbbEr9i_OpM.