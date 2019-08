RODEN – Hij staat voor zijn vijfde seizoen bij VV Roden. Harry Zwiers, woonachtig in Groningen, heeft zijn eerste prijs in ieder geval al binnen. De Noordenveldcup! Voor Zwiers gaat het een uitdagend seizoen worden. Na de glorieuze titel in de tweede klasse, wacht een lastige dobber in de eerste. Net als GOMOS zal het eerste doel ‘overleven’ zijn. Dat doet de selectie met enkele nieuwe spelers, waaronder Rick Renkema. Keeper Klaas Kleiker speelt ook dit jaar voor de wit-zwarten en bewees in de penaltyreeks tijdens de finale wederom zijn waarde. Verder kan Zwiers volgend jaar nog steeds van zijn twee topschutters – Enrico Wardenier en Robin van der Tuin – één en ander verwachten.

Het seizoen is in ieder geval niet teleurstellend begonnen. Aanstaande zondag begint Roden in het bekertoernooi met een uitwedstrijd tegen Annen. Een week later (op de zaterdag) spelen ze tegen VEV’67. Die zaterdag daarop wacht Pelikaan S. Drie testcases voor het echte werk in de eerste klasse begint. Op de Rodermarktzondag (22 september) wacht een thuisduel met Stadspark. Laten we hopen dat Zwiers zijn mannen dan messcherp krij