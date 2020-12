Hart voor onder je riem van WiN

PEIZE – Het was WiN medewerker Marten Vogt die afgelopen week Elly Ottens uit Peize onverwachts verblijde met een mooi pakket met een lekkere inhoud van het Ouderenfonds en een ansichtkaart van de welzijnsorganisatie. ‘

‘We doen dat bij enkele van ons bekende ouderen die actief zijn bij de organisatie van WiN. Elly Ottens helpt altijd mee met het uitzetten van de scootmobielroutes in het dorp en daar zijn we altijd erg blij mee. Haar man doet ook mee aan deze scootmobielritjes. Daarnaast is zij mantelzorger voor haar man,’ zegt Marten Vogt.

De kaartenactie vanuit WiN was een Noordenveldse activiteit voor vrijwilligers die betrokken zijn bij WiN, inwoners die bekend zijn als mantelzorgers of iets voor WiN hebben betekent in het afgelopen jaar. Het Ouderenfonds is een landelijke stichting die dit jaar vele ouderen een mooi pakket heeft bezorgd. Ook in de gemeente Noordenveld werden 30 kerstboxen uitgedeeld. Elly Ottens was verrast. ‘Wij zijn hier erg blij mee.’