Hart voor Roden en WiN slaan handen ineen

‘Wij willen gewoon iets voor onze medemens doen’

RODEN – Hart voor Roden en Welzijn in Noordenveld werken samen ten tijde van de coronacrisis. Beide partijen bieden een luisterend oor voor mensen die hulp kunnen gebruiken en bieden bovendien de diensten van ruim dertig vrijwilligers aan. Harry Noordhof is één van de betrokkenen bij het project. Hij zag de laatste tijd hoe inwoners steeds meer bereid zijn elkaar te helpen.

Hart voor Roden bestaat al langer. Het is een platform waarin voor christenen van verschillende kerken uit de omgeving. ‘Het is een platform voor hulp, maar bijvoorbeeld ook voor activiteiten. Een voorbeeld daarvan is het kerkcafé’, zegt Harry. Nu de coronacrisis is aangebroken, wordt het platform dus ook gebruikt om zo hulp te bieden aan mensen die het kunnen gebruiken. Hierin is de samenwerking met WiN gezocht. ‘Er is een hulplijn opgezet, die is aangesloten bij de landelijke organisatie www.nietalleen.nl. Dit is een initiatief van de EO en wij zijn daar nu één van de afdelingen van.’

Eenieder met een hulpvraag kan bellen naar deze hulplijn. ‘Het maakt niet uit waarvoor. Dat kan zijn om iemand te vragen die een boodschap kan doen, of om gewoon even met iemand te kletsen’, legt Harry uit. ‘We hebben dit samen met WiN opgepakt. Dat ging eigenlijk vrij snel. Er was contact over en weer, en nu ondersteunen wij elkaar.’

Daarnaast kan het initiatief buigen op ruim dertig vrijwilligers. ‘Ja, mooi hè? We hadden heel snel een aantal vrijwilligers. Prachtig om te zien. Neem nou een jongetje van negen die zich heeft aangemeld met het aanbod om honden uit te laten voor mensen die de deur niet uit willen. Echt mooi’, aldus Harry.

Wie een hulpvraag heeft, kan bellen naar Harry Noordhof (06-13620794) of Welzijn in Noordenveld (050 317 65 00). ‘Vervolgens zetten wij de hulpvraag door in een speciale WhatsAppgroep. Uiteraard worden er dan nog geen contactgegevens vrijgegeven. Als een vrijwilliger aangeeft te kunnen helpen, leggen we het contact’, zegt Harry. ‘We zitten nu nog in de startfase. Heel veel aanvragen hebben we nog niet gehad, maar dat kan natuurlijk nog komen.’

Bij de hulp blijft eenieder op gepaste afstand van elkaar. ‘We nemen alle RIVM-richtlijnen in acht’, zegt Harry. ‘Het gaat er vooral om dat wij iets willen betekenen voor mensen die hulp nodig hebben. We zijn geen zorgspecialisten, maar gewoon mensen die willen helpen. We hebben de tijd en willen wat voor onze medemens doen.’

Het initiatief is in principe Noordenveld-breed. ‘We beperken ons niet alleen tot Roden. Als er iemand in de buurt is, kunnen wij helpen. En natuurlijk kunnen we altijd telefonisch contact opnemen.’

Wie zich aan wil melden als vrijwilliger, kan dat doen via hartvoorroden@gmail.com.