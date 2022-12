Hartenactie maakt niet alleen Ramdi blij, maar ook Stichting Leergeld

RODEN – De 6-jarige Ramdi Kreuijer telde het aantal harten in de Krant goed. Hij koos niet alleen zijn eigen speelgoed uit, maar met behulp van zijn moeder koos hij ook een goed doel uit. Dat werd Stichting Leergeld. ‘We hebben het samen bedacht,’ zegt zijn moeder, ‘en hij vond het een goed idee om ook andere kinderen blij te maken.’

Ramdi koos onder andere het spel Rummikub uit, daar is hij goed in. ‘Hij is erg goed in jeugd-Rummikub, maar hij is nu aan een moeilijker variant toe.’

Ook koos hij ‘Just Dance 2023’ uit. ‘Daarmee kun je dansen op pasje En zelf ook pasjes maken. Ik vind bewegen leuk. En sport.’

Ook koos hij nog een basketbalpaal uit, maar die mogen zijn ouders zelf kopen met behulp van de cheque die hij ook nog kreeg. De Krant feliciteert Ramdi hartelijk met zijn mooie prijs!