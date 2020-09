Hartverwarmend aantal slaapzakken vanuit Roden naar Griekenland

‘We hebben er een extra taak bij gekregen, maar het is voor een goed doel’

RODEN – De humanitaire ramp in vluchtelingenkamp Moria op het Griekse Lesbos heeft veel losgemaakt. Zo ook in Roden, alwaar binnen een mum van tijd een slaapzakkenactie werd opgezet. Laetitia Schweitzer bleek de aanjager achter de actie en vond in de welwillende Kampeerhal een zeer geschikte partner. Het resultaat mocht er dan ook zijn. Bijna negenhonderd slaapzakken zijn afgelopen week richting het Griekse eiland verstuurd.

Liefst 13.000 vluchtelingen kwamen door de hevige branden op Lesbos buiten te staan. Waren de omstandigheden in kamp Moria toch al schrijnend, eenmaal buiten zonder hebben en houden is het helemaal hemeltergend. ‘Er zullen structurele oplossingen moeten komen, maar voor nu is er vooral behoefte aan slaapzakken’, liet Laetitia Schweitzer uit Roden weten.

Schweitzer kan het weten. Zij ging begin 2018 naar Lesbos, waar ze hielp in het kamp Kara Tepe. Een vluchtelingenkamp waar vooral vrouwen en kinderen zaten, en waar de situatie nog iets beter was dan in Moria, ondanks dat ook Kara Tepe geen pretje was. Schweitzer zet zich sindsdien in voor de stichting Because We Carry. Deze stichting, die allereerst draagdoeken naar Lesbos stuurde, heeft zich nu als doel gesteld om alle vluchtelingen die de dupe zijn van de branden te voorzien van een slaapzak. In totaal moeten er liefst 13.000 slaapzakken die kant op.

Voor Schweitzer reden om direct een actie op poten te zetten. Ze vond steun bij onder meer Zorg Anders, maar vooral de samenwerking met de Kampeerhal Roden is een bijzondere. ‘Ik kreeg al vrij snel contact met de Kampeerhal’, zegt Schweitzer, terwijl ze op de laatste dag van de inzameling (vorige week woensdag) naar de inzamelbalie loopt. Achter de balie zijn medewerkers druk met de honderden slaapzakken, die in meerdere rolcontainers klaar staan voor vertrek. Om iedere slaapzak is een roze strik geknoopt.

‘Het was meteen mijn insteek om zoveel mogelijk samen te werken. Met Zorg Anders lukte dat en ook de Kampeerhal wilde. Dat is heel mooi.’

Namens De Kampeerhal is Annemiek Schuitema het aanspreekpunt deze middag. ‘Samen met Richard Kremer ben ik verantwoordelijk voor de inzameling’, zegt zij. ‘Gisteren stonden we hier met acht man. Het was razend druk. Mensen kunnen eigen slaapzakken inbrengen, maar konden ook 35 euro doneren, waarvan wij dan weer een slaapzak doneerden. Hier in de winkel kreeg men 30 procent korting op slaapzakken, mits ze deze hier achterlieten.’

De Kampeerhal was dus gauw overstag en stortte zich volledig op de slaapzakkenactie. ‘We hebben er een extra taak bijgekregen, maar het is voor een goed doel’, zegt Schuitema. ‘Dat geeft een hoop energie. We wilden op een bepaalde manier ons steentje bijdragen.’

Schweitzer noemt de grote betrokkenheid onder inbrengers ‘hartverwarmend’. ‘Het is prachtig om te zien hoeveel mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep’, zegt ze. ‘Mensen konden ook bij mij slaapzakken inbrengen. Afgelopen zondag was ik er overdag niet, toen ik thuis kwam lagen er heel veel slaapzakken bij de deur. Mooi om te zien.’

Ook bij de Kampeerhal is er grote belangstelling voor de actie. ‘Richard was gisteren om tien over acht op de radio te horen. Om tien uur stonden er al mensen voor de deur te wachten met slaapzakken, dat zegt wel wat’, meent Schuitema. Zo rond het middaguur van de laatste dag staat de teller op bijna 850 slaapzakken. ‘Er komt vanmiddag nog een vrouw die vijftig slaapzakken gaat afrekenen’, weet Schuitema. ‘Ook op onze site verwijzen wij mensen naar deze actie. We hebben echt ons best gedaan zoveel mogelijk slaapzakken binnen te halen.’

De Kampeerhal had als streefgetal 650 en is daar dus al ruim over heen. ‘We hebben de laatste dagen nog ingezameld voor Groningen, waar het streefgetal 1300 was. Dat gaan ze niet redden, dus ze kunnen onze slaapzakken goed gebruiken’, zegt Schuitema.

Afgelopen woensdagavond eindigde de actie en gingen de slaapzakken richting het vliegveld van Wezep. Vanaf daar werden de slaapzakken met twee vliegtuigen van Corendon naar Griekenland gebracht. De actie was een prachtig succes, vinden zowel Schweitzer als Schuitema. ‘Het is schitterend dat zoveel mensen een slaapzak hebben gedoneerd’, zegt Schweitzer. ‘Ik denk dat de kracht van deze actie hem zit in de concreetheid ervan. Het gaat om één product en men weet meteen waar het voor gebruikt gaat worden. Het zal ongetwijfeld niet de laatste actie voor de vluchtelingen op Lesbos zijn.’