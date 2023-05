Haulerwijk doet goede zaken door de winst op ‘buurman’ Waskemeer

HAULERWIJK – Een mooie opsteker voor Haulerwijk: het eerste elftal wint van Waskemeer. Vooraf de beladen burenstrijd had trainer Marcel Schaap er een goed gevoel over. Bij winst zou Haulerwijk richting derde plek in de ranglijst kunnen komen. Een geweldige hoosbui vooraf de wedstrijd noopte de scheidsrechter om de wedstrijd een half uur later te laten beginnen. Op het veld waren vele waterplassen ontstaan waardoor de bal niet rolde.

Waskemeer begon sterk aan de wedstrijd en drong Haulerwijk terug. In de 4e minuut leverde dat al gevaar op voor het doel van doelman Geutjes. Het was een waarschuwing. In de 7e minuut was het wel raak. De grote sterke spits van Waskemeer, Schievels, liep prima vrij op de 16 meter. Met een diagonaal schot verraste hij Geutjes en stond Haulerwijk met 0-1 achter. De doelman van Haulerwijk rekende op een voorzet en kwam daarmee bedrogen uit. Haulerwijk zette een tandje bij. Er kwam meer druk en zowaar kreeg de ploeg van trainer Schaap iets meer mogelijkheden. Het werd een verbeten strijd om de bal voor beide ploegen. Veel duels werden er uitgevochten. Roben Fokkens had zeker tweemaal de grootste kans om de gelijkmaker, maar voor de keeper van Waskemeer kon hij het doel niet treffen. In de haast om de gelijkmaker te produceren ging er veel fout in het spel van Haulerwijk. Slordig en te gehaast spel leverde veel balverlies op. In de omschakeling kon Waskemeer met spits Schievels bijna tot een 0-2 voorsprong komen. Het was Thomas van Waarden die juist op tijd de spits kon afstoppen anders kon de bal bij de eerste paal binnen worden getikt. Met van Waarden was dan ook meteen de man van de wedstrijd genoemd. Door de rustige verdediger werden vele luchtduels en grondduels gewonnen. De sterke Jort de Vries knokte zich in de 24e minuut langs een verdediger van Waskemeer en dwong een corner af. De corner van Jarno Hilhorst kon door broer Patrick Hilhorst via een speler van Waskemeer binnen worden gekopt. De 1-1 kwam eigenlijk uit de lucht vallen. Haulerwijk kreeg meer de overhand en won meer duels. Jarno Hilhorst pompte de bal hoog naar voren op broer Patrick. Deze zette via een prima kopbal Fokkens vrij voor de keeper. Fokkens treuzelde te lang en de bal verdween naast het doel. De mee opgekomen van Waarden schoot vanuit de tweede lijn recht in de handen van de keeper. De organisatie stond goed bij Haulerwijk, want pas in de 34e minuut was het eerste gevaar na de 0-1 te noteren. Patrick Hilhorst schoot daarentegen vanaf de 16 meter in de korte hoek maar de keeper van Waskemeer was op zijn hoede. Waskemeer ging voor rust goed door op rechts. De voorzet kon door van Waarden worden weggewerkt. In de uitval had de jonge Thom Dermois de kans op de voorsprong voor Haulerwijk. De bal kwam na een schot terug voor zijn voeten en in de haast schoot hij naast. Het was uitstel van executie voor Waskemeer. Een prima schot van Patrick Hilhorst kon door de keeper van Waskemeer niet goed worden verwerkt. Roben Fokkens kon in de rebound vlak voor rust de 2-1 binnenschieten. Er zat wel een luchtje van buitenspel aan. De assistent scheidsrechter van Waskemeer vlagde, maar de scheidsrechter die op een lijn stond oordeelde: doelpunt. In de blessuretijd van de eerste helft was het wederom Schievels die via het lichaam van een Haulerwijk speler de bal voorlangs schoot. De tweede helft gaf hetzelfde beeld. Nu was het Waskemeer die de aanval zocht. Het dreef te veel op de ingevingen van alleen Schievels. Wellicht had de spits een penalty verdiend toen doelman Geutjes, na een slechte uittrap, wild uitkwam en Schievels vol in het gezicht raakte. De scheidsrechter oordeelde achterbal. Waskemeer wilde via lange ballen op Schievels tot kansen komen. Het centrum duo van Haulerwijk, van Waarden en Marcel Hilhorst, kon gemakkelijk stand houden. Haulerwijk liet niet veel voetbal zien. Met alleen maar lange ballen naar voren werd er eigenlijk geen kans meer gecreëerd. Rechtsachter Jarik Heringa snoepte de bal af van de linksbuiten van Waskemeer. De rechterverdediger stoomde op naar voren en kon op het juiste moment Patrick Hilhorst in stelling brengen. Deze kans liet de handige spits zich niet ontnemen en schoot de bal onberispelijk binnen. De 3-1 viel eigenlijk uit de lucht want voetballend was het niet best meer in de tweede helft. Waskemeer kwam nog een keer gevaarlijk dichtbij een goal. Het was aanvoerder Gerrie Mulder die op de doellijn de bal weg kon koppen. In de 80e minuut werd Patrick Hilhorst na een mooie passeeractie uit balans gebracht. Hij landde niet goed op zijn voet, blesseerde zich behoorlijk en moest zich laten vervangen. Na het laatste fluitsignaal ging er een groot gejuich op bij Haulerwijk. De tweede overwinning op buurman Waskemeer dit seizoen was een feit.

Trainer Marcel Schaap was blij met de overwinning. Het spel liet te wensen over maar de ploeg was in zijn ogen nog niet zover om voetballend zaken op te lossen. ‘Dan geeft dat veel lange ballen en veel balverlies.’ Het was dan ook een fysiek zware wedstrijd want verschillende spelers kregen in de slotfase kramp.

Gele kaart: J. Hilhorst; G. Mulder.

Toeschouwers: 400

Opstelling: Geutjes, S. Hilhorst; van Waarden; Heringa; Mulder; Fokkens; M. Hilhorst; P. Hilhorst(Veenstra); J. Hilhorst(S. Heijes); de Vries; Dermois(S. Heijes)