Haulerwijk doet zich zelf te kort in derby tegen Veenhuizen

Brian Giezen matchwinner in Haulerwijk

HAULERWIJK – Na een boeiende en aantrekkelijke eerste helft van beide partijen, laat Haulerwijk in de tweede helft te veel kansen liggen om een nederlaag te vermijden. Veenhuizen is effectiever door twee kansen te benutten en daarmee geeft het Haulerwijk het nakijken.

De ploeg van Jelke Nijboer begon voortvarend aan de wedstrijd. Al in de vierde minuut kwam Patrick Hilhorst gevaarlijk door de laatste linie van Veenhuizen. De snelle spits kwam oog in oog met keeper Marc Gjaltema van Veenhuizen, die als winnaar in dit duel uit de bus kwam. In de daarop volgende aanval was het Bram Schmidt die verraderlijk doorbrak. Zijn schot in de korte hoek verraste de keeper van Veenhuizen niet. In de aansluitende corner verwerkte de keeper de bal niet goed, waardoor er een mogelijkheid voor Jord de Vries ontstond, maar niet tot doelpunt kon omzetten. Een snelle aanval van Haulerwijk werd met een voorzet besloten. Verdediger Gelmer Jan Haanstra stond op zijn plek en kopte de bal rustig terug in de handen van keeper Gjaltema. Het spel golfde in deze fase op en neer en voor de neutrale toeschouwer was het mooi om te volgen. Een mooie snelle aanval van Veenhuizen via links bracht de snelle spits Jesse Hilverda vrij voor keeper Marc Rozema, die dan ook resoluut Veenhuizen op een voorsprong schoot. Haulerwijk liet het er niet bij zitten. In de daaropvolgende aanval kwam Janus Pol in vrije stelling om te schieten. Zijn schot werd door Gjaltema niet goed verwerkt, waardoor Robin Fokkens de gelijkmaker aan kon laten tekenen. Patrick Hilhorst van Haulerwijk was zeer actief in deze fase. Allereerst werd hij onderuitgehaald op het moment dat hij dacht door de achterhoede van Veenhuizen te kunnen soleren. De vrije trap van Pol kwam vervolgens in de handen van de keeper van Veenhuizen. Dezelfde Hilhorst werd even later door zijn broer Marcel in stelling gebracht. Zijn actie binnendoor leverde een te zwak schot op, waar de keeper geen enkele moeite mee had. De snelle linksbuiten van Veenhuizen, Hilverda, kwam in de dertigste minuut in kansrijke positie om te schieten. In plaats van te schieten gaf hij de bal breed op de meegelopen Brian Giezen. Zijn schot werd door verdediger Arne Hut ternauwernood geblokt. Balverlies van Niek van Dijk bracht spits Bram Schmidt van Veenhuizen in kansrijke positie voor keeper Rozema van Veenhuizen. De sluitpost is attent en redde met zijn voeten.

De eerste helft liet een op en neer gaande wedstrijd zien waarin Veenhuizen het iets betere van het spel liet zien. De tweede helft kwam Haulerwijk goed uit de kleedkamer met de intentie meer druk naar voren te zetten. Dat lukte aardig. Patrick Hilhorst, de immer in beweging zijnde spits van Haulerwijk, zette scherp voor. Zijn voorzet werd ternauwernood door Sander Ottens weggewerkt, voordat de ingevallen A junior Sven van der Veer gevaarlijk kon worden. Een prima corner van Haulerwijk kwam bij de geheel vrijstaande Niek van Dijk, die jammerlijk over het doel kopte. De daarop volgende aanval van Veenhuizen leverde de 1-2 voorsprong op. Wesley van der Veen stelde met een goede pass Brian Giezen in staat te scoren. Trainer Nijboer ging min of meer alles of niets spelen. Hij verving Janus Pol voor de jonge verdediger Thomas van Waarden. Haulerwijk ging met drie aanvallers spelen met Niek van Dijk in de spits. De beste speler van de wedstrijd Patrick Hilhorst stelde gelegenheidspits Van Dijk om te scoren. In plaats van te koppen nam hij de bal aan op de borst waardoor de bal te ver voor zich komt om te schieten. Haulerwijk zette nogmaals aan. Het zat de ploeg ook niet mee. Een kopbal van Hilhorst op de lat. Een schot van Job Lise belandde op de paal. Hilhorst nogmaals oog in oog met de keeper van Veenhuizen, maar zijn inzet was te zwak om de verdiende gelijkmaker te maken. Een wet in het voetbal was en is nog altijd als je zelf de kansen niet benut, doet de tegenstander dat wel. Zo ook vandaag. Brian Giezen scoorde zijn tweede goal van de dag en bracht de eindstand van 1-3 op het scorebord.

Voor Haulerwijk trainer Nijboer was het een deceptie. Zoveel kansen en geen goal maken kost je minimaal een gelijkspel, zo niet de overwinning. De tweede helft stond zijn ploeg op en liet zien qua voetbal mee te kunnen op derde klas niveau. Daar hoort ook bij het scoren van doelpunten en dat laten we jammerlijk na en belonen we ons goede spel van de tweede helft niet.

Trainer Raymond Middel van Veenhuizen zag zijn ploeg de tweede helft terugvallen. Het prima positiespel in de eerste helft is verdwenen en komt zijn ploeg eigenlijk zeer goed weg met de overwinning.

Opstelling:

Haulerwijk: Rozema; Hilhorst S; IJbema; Mulder; Hut; Hilhorst M; van Dijk; Pol (van Waarden); Fokkens (van der Veer); Beijert; de Vries

Veenhuizen: Gjaltema M; Giezen B; Giezen S; Gjaltema T; Haanstra; Hilverda (Mulder); Hoving; Rozema (van der Leest); Ottens; Schmidt B; Schmidt C.