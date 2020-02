Haulerwijk en Veenhuizen lopen rood aan in verhitte derby

Kaartenfestijn aan de Hoofdweg

VEENHUIZEN – Het treffen tussen de buurverenigingen Veenhuizen en Haulerwijk leverde geen mooi voetbal op, maar helaas wel een hoofdrol voor scheidsrechter J. Wenting. De scheidsrechter maakte het erg bont door zeer onduidelijke beslissingen te nemen. Voor kleine overtredingen werd geel gegeven, maar harde overtredingen werden niet bestraft. Dat wekte veel frustratie bij beide clubs en aanhang op. Met elf (!) gele kaarten, waarbij ook twee geel en dus rood vestigde scheidsrechter Wenting een record wellicht. Zowel Veenhuizen en Haulerwijk moesten zich natuurlijk ook niet inlaten met de genomen beslissingen van de scheidsrechter. Enige clementie voor beide ploegen was wel op zijn plaats. Uiteindelijk bleek Veenhuizen de sterkste ploeg te zijn.

De eerste helft leverde weinig spektakel op. Veel duels en daardoor ook veel balverlies voor beide ploegen. Haulerwijk probeerde met veel druk naar voren Veenhuizen in de opbouw al te storen. Dat lukte bij tijd en wijle redelijk, maar kansen leverde dat niet op. De handige linkspoot Sjoert Giezen soleerde door de defensie van Haulerwijk, maar keeper Mark Rozema pareerde het schot uitstekend. De aansluitende corner ging scherp voor het doel van Haulerwijk langs. Het was jammer dat er niemand van de thuisclub er een been tegenaan kon krijgen. Het spel golfde op en neer. Een vrije trap van Marcel Hilhorst kwam op het hoofd van Niek van Dijk, maar de bal ging helaas over het doel van keeper Jonathan Auwen. Patrick Hilhorst deed ook van zich spreken. Zijn schot werd een prooi voor keeper Auwen. Ondertussen werd een vrije trap op een prima plek rond het strafschopgebied door Bram Schmidt over geschoten. Voor de beide ploegen naar de thee werden gestuurd, kwam Patrick Hilhorst goed door op links. Zijn lage voorzet kon niet door spits Tim van de Velde in het doel worden gewerkt.

De tweede helft kwam er een ander Veenhuizen binnen de lijnen. Er zat meer overtuiging in en men had meer de drive naar voren. Een lange bal van Jim van der Leest op Coen Schmidt zette de spits oog in oog met keeper Auwen. Door goed uitkomen voorkwam de keeper een doelpunt. Een corner van Hilhorst over de verdediging van Haulerwijk belandde voor de voeten van Giezen, maar zijn inzet ging langs de verkeerde kant van het doel naast. Even later had Giezen meer geluk en tekende hij voor de 1-0. Haulerwijk ging niet bij de pakken neerzitten. Onder aanvoering van aanvoerder Vincent van der Veen en de fanatieke trainer Jelke Nijboer ging Haulerwijk op zoek naar de gelijkmaker. De inzet en strijd werd verhoogd en dat leverde toch een meer verhitte strijd op. De scheidsrechter van dienst liet in deze fase te veel toe en trad dus veel te lankmoedig op. Vier minuten na de voorsprong van Veenhuizen lag de bal al achter keeper Auwen. De gelijkmaker kwam voort uit een goede voorzet van Job Lise. Bij de tweede paal stond de jonge Sven van der Veer, die de bal beheerst teruglegde op Thomas van Waarden, die via de onderkant de bal in het doel werkte. Lang kon Haulerwijk niet nagenieten van de gelijkmaker. De snelle Sjoert Giezen werd prima in stelling gebracht en zijn dribbel richting keeper Rozema leek niet te lukken. De bal iets te ver voor zich uit leek het erop dat de keeper de bal zou kunnen onderscheppen. Giezen tikte de bal ruim op tijd voor de handen van keeper Rozema weg, maar liet zich wel erg theatraal vallen. Scheidsrechter Wenting meende vanaf de middenlijn een strafschop te zien. Bram Schmidt klaarde deze klus en bracht daarmee de stand op 2-1 voor Veenhuizen. Het leek erop dat Veenhuizen ging doordrukken. Een mooie voorzet van Coen Schmidt op de geheel vrijstaande Brian Giezen. Zijn kopbal ging over het doel. Inmiddels speelde Veenhuizen met 10 man, want Bram Schmidt was met rood (2x geel) naar de kleedkamer gestuurd. Het was toen even alle hens aan dek voor Veenhuizen. De noodrem moest er veelal aan te pas komen. Het leverde vrije trappen op voor Haulerwijk. Met Niek van Dijk als extra spits kwam het niet echt tot grote kansen. Tim van der Velde dacht aan te leggen voor de gelijkmaker, maar het hobbelige veld was er de oorzaak van dat de bal hoog over het doel ging. Patrick Hilhorst had de grootste kans op de gelijkmaker. Oog in oog met Auwen werkte de keeper de bal tot corner. De gevaarlijk indraaiende corner ging maar net voorlangs het doel van Veenhuizen. De frustratie liep nog behoorlijk op. Marcel Hilhorst vergat zichzelf nadat hij al een gele kaart had ontvangen. Hij wilde van het veld lopen, maar werd door zijn aanvoerder teruggeroepen. Toen de aanvoerder ook na aanmerkingen op de leiding geel kreeg, vond Hilhorst het nodig de rode kaart uit de borstzak van de scheidsrechter te trekken. Niet handig, maar de scheidsrechter kon dit niet waarderen en gaf direct rood aan de speler.

Beide ploegen lieten zich erg door de randzaken beïnvloeden, wat hun eigen spel zeker niet ten goede kwam. Over en weer irritaties en kaarten proberen aan te naaien was hier zeker debet aan.

Winnende Trainer Raymond Middel kreeg ook geel, maar was blij met de overwinning, die door veel strijd werd behaald. Hij vond dat de scheidsrechter te veel invloed op de wedstrijd had gehad.

Jelke Nijboer van Haulerwijk was minder enthousiast. Hij vond ook dat de scheidsrechter te veel invloed op de wedstrijd had gehad. ‘Een rode kaart aan Veenhuizen kant was zeer terecht geweest.’

Toeschouwers: 100

Gele kaarten: B. Schmidt (2x); van der Leest; Rozema; v/d Veen;B. Giezen; trainer Middel van Veenhuizen;

P. Hilhorst; van Dijk; v/d Veen; M. Hilhorst (2x geel); trainer Nijboer Haulerwijk;

Opstelling:

Veenhuizen: Auwen; v/d Veen; Mulder; Rozema; C. Schmidt; Diallo (Nijboer); B. Schnidt; B. Giezen (Hilverda); S. Giezen; v/d Leest; Haanstra;

Haulerwijk: Rozema; S. Hilhorst; van Dijk; v/d Veen; Hut (IJbema); M. Hilhorst; van Waarden; v/d Velde; Lise; P. Hilhorst; v/d Veer (Fokkens),