HC Nijkerk geen schijn van kans tegen MHC heren1

RODEN – Zondag had Nijkerk, de nummer drie van de competitie, de eer om te proberen een einde te maken aan onze ongeslagen reeks. Op papier beloofde Nijkerk een ploeg van formaat te zijn, die het Roden op een goede dag nog knap lastig zou kunnen maken. Uitgerekend bij dit topaffiche in de derde klasse mocht er geen publiek aanwezig zijn. Maar zoals de trouwe volger inmiddels gewend is, vulden Arjen, Max en Joppe deze leemte uitstekend op door het publiek in de huiskamers te vermaken met een live videoverslag van de wedstrijd.

Nijkerk trapte af. Na een minuut of vier was het al raak. Kuhr gaf een prachtige crosspass met zijn backhand over de breedte van het veld met Michiel als eindbestemming. Geen strafcorner van Sjors die de 1-0 op het scorebord zette. Blijkbaar is heren1 het maken van ‘veldgoals’ nog niet verleerd. Na een klein kwartier mocht Sjors toch zijn krachtige wapen laten zien aan het aan het beeld gekluisterde publiek. Hij pushte de bal op half hoogte snoeihard langs de keepneus van Nijkerk. Overigens moest deze keeper op het laatste moment noodgedwongen worden overgevlogen van de andere kant des lands. Hij zou nog een taaie middag krijgen. Met een royale voorsprong startten we het tweede kwart. Sjors zou Sjors niet zijn als hij niet nóg een keer zijn kunstje zou laten zien. Opnieuw fibreerde hij het net, maar dit keer aan de andere kant van de keeper: 3-0. Bart bereikte zijn persoonlijke hoogtepunt van de eerste competitiehelft door de keeper in de korte hoek te verrassen na een zeer kundige solo door de cirkel. Door zijn eerste goal van het seizoen stond er weer een nieuwe naam op de topscorerslijst. Thijmen benutte in het derde kwart op genadeloze wijze een rebound uit de corner van Sjors. De keeper kon de bal alleen maar horen langsrazen en de lijnstoppers mochten van geluk spreken dat zij zonder schade aan hun knieschijven terug naar Nijkerk konden afreizen. De eindstand van 6-0 werd bepaald door Rutje, die na zijn eigen onderschepping een één-tweetje met Thies afrondde door nét iets scherper te reageren dan de keeper. Volgende week sluit heren1 de laatste wedstrijd van het jaar af in Soest.