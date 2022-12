Heartstopper boeken voor Kim, geld voor de kinderafdeling van het Martini Ziekenhuis

RODEN – De 14-jarige Kim Gorter was bijzonder verrast toen ze hoorde dat zij een hartenwens gewonnen had. Voor zichzelf wilde ze graag kleurpotloden en boeken, en tegelijk wil ze een bedrag schenken aan de kinderafdeling van het Martiniziekenhuis.

‘Ze heeft daar best lang gelegen, omdat ze een eetstoornis heeft. Ze heeft anorexia,’ vertelt haar moeder. Kim is de helft van een tweeling. Haar zus Eva is ook mee. Eva kwam Kim zo vaak mogelijk opzoeken. ‘In het ziekenhuis zijn vooral spullen voor jonge kinderen. Maar Kim is 14 en dan wil je net even andere dingen.’ Kim bevestigt dat. ‘Ze doen daar heel erg hun best en ze besteden veel tijd om ons te vermaken. Maar ik gun ze dat geld zodat ze leuke spullen kunnen kopen. Eva mocht soms blijven slapen en dat waren echt lichtpuntjes tijdens mijn verblijf daar.’

Floor van Boekhandel Daan Nijman verstaat haar vak duidelijk heel goed. Ze werpt één blik op Kim en zegt: ‘Heartstopper?’ Kim grijnst, ‘Heel graag!’ zegt ze. Even later loopt ze met drie boeken in haar armen. ‘Ik kan het niet geloven! Is dat echt voor mij?’ Het gaat weer beter met haar. ‘Ik eet. Nog wel wat te weinig, maar ik eet. Ik doe mijn best. Ik ga weer naar school. Ik vind school heel leuk, ik zit bij Eva in de klas. We hebben veel aan elkaar.’

Nadat ze boeken heeft uitgezocht mag ze nog even door naar Prokan, om potloden uit te zoeken. ‘Doe maar rustig aan, we zijn tot 8 uur open,’ zegt Floor nog. Kim loopt, nog steeds een beetje verdwaasd maar dolgelukkig, achter haar aan.