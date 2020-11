Heb jij een vurige wens? Laat het ons weten en misschien… komt hij uit!

De Krant Hartenactie van start

REGIO – Pakjesavond is in zicht! En dat betekent dat de Krant net als ieder jaar de Hartenactie uit de kast haalt. Heb jij een wens en hoop je vurig dat –ie uitkomt? Laat het weten aan de redactie van De Krant. Want de Krant laat met de Hartenactie weer drie wensen in vervulling gaan. Zorg er wel voor dat jouw wensenbriefje vóór 5 december in ons bezit is. Kinderen kunnen een aantal weken online een wensenbriefje inleveren. Daarop zetten ze behalve naam, adres, woonplaats en leeftijd wat ze graag van Sinterklaas zouden willen hebben. Bovendien kiezen ze een goed doel. Je mag een cadeau tot maximaal 125 euro invullen, en 200 euro gaat naar een goed doel. De drie winnaars worden na Sinterklaas, bij het verschijnen van de Krant op 8 december, bekendgemaakt. Vorig jaar kwam onder andere de wens van Carmen Feijen uit Tolbert uit. Ze wilde dolgraag haar kamer oppimpen.

Hartenwensen en goede doelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De wens van Carmen viel op tussen de enorme stapel post die op de redactie van de Krant binnenkwam. Ze deed namelijk mee voor haar juf Ida. Haar juf trekt namelijk regelmatig haar hardloopschoenen aan voor KiKa. En dan hebben we het niet over niet de minste tochtjes. Zo schreef ze al eens de marathon van Berlijn op haar naam. Het geld dat ze ermee ophaalt, doneert ze volledig aan de organisatie die probeert om kinderkanker de wereld uit te helpen. Dit jaar zou ze de marathon van New York lopen. Corona zette daar een streep door. Ida verloor toen ze zelf op de basisschool zat een klasgenootje aan leukemie, vertelde ze. Toen ze eenmaal zelf voor de klas stond, kwam dat allemaal weer naar boven. Behalve hardlopen staat ze ook op markten om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Al bijna 10.000 euro heeft ze opgehaald. Carmen was er zo van onder de indruk, dat ze het geld voor het goede doel ook aan juf wil geven zodat zij dat kan overmaken aan KiKa. Voor haar zelf wenste ze een bon van 100 euro van de Hema. Daarvan wil ze mooie spulletjes kopen voor haar kamer. Leuke lampjes, fotolijstjes en kussens, dat soort gezellige dingen. Voor de overige 25 euro –en dat vonden we wel héél lief- wilde ze graag een cadeaubon van de DA. Voor juf Ida wel te verstaan. U raadt het: daar kon de redactie van deze krant zich meer dan uitstekend in vinden. Iemand die behalve aan zichzelf ook aan anderen denkt is een heel terechte winnaar.

De winnaars krijgen persoonlijk bericht. Tip: wees origineel en leef je uit! Een goed doel hoeft niet per se een landelijk goed doel te zijn. Regionaal of zelfs lokaal mag ook, graag zelfs! De wensbriefjes kunnen worden gemaild naar hartenactie@media-totaal.nl. Liever op de post? Stuur het dan naar Media totaal Noord, Gedempte Haven 5, 9301 LN Roden.