Heb jij wel eens gehoord van ADD?

De kans dat je nog nooit van ADHD hebt gehoord is redelijk klein. Het is een aandoening die redelijk bekend is in Nederland. Deze mensen zijn hyperactief en hebben een energie die onuitputtelijk lijkt. Onder kinderen komt de aandoening redelijk veel voor. Op scholen zijn er meestal wel enkele kinderen die er mee te maken hebben. Kinderen zijn over het algemeen al redelijk druk, maar als een kind ADHD heeft zal dit vaak wel opvallen.

Naast ADHD is er ook ADD. Dit is een aandoening die lijkt op ADHD, alleen dan zonder de hyperactiviteit. Van de buitenkant zijn de symptomen van ADD niet zo herkenbaar als iemand met ADHD. Bij deze aandoening hebben mensen ook last van drukte, maar dan meer in het hoofd. Ze hebben moeite om het overzicht te bewaren en zijn snel afgeleid. Het komt ook redelijk vaak voor dat mensen er op een latere leeftijd achter komen dat ze ADD hebben. In dit artikel wat meer informatie over dit onderwerp.

Aandacht vasthouden is lastig voor iemand met ADD

Wanneer iemand ADD heeft, dan heeft deze persoon veel moeite om de aandacht vast te houden. Ze zijn erg snel afgeleid, zeker als er veel prikkels zijn. Ze raken dan ook snel overprikkeld in situaties waar dat op de loer ligt. Op een drukke werkvloer waar constant de telefoon overgaat of in een rumoerige collegezaal hebben deze mensen doorgaans moeite om de aandacht vast te houden. Dat kan problemen in het dagelijks leven geven. Sommige mensen weten ook niet wat er precies met ze aan de hand is, maar voelen zich toch snel afgeleid.

Omgaan met ADD in het dagelijks leven

Mensen met ADD varen over het algemeen wel bij structuur en regelmaat. Wanneer het duidelijk is hoe de dag eruit komt te zien en er niet teveel prikkels zijn, kunnen deze mensen prima omgaan met het dagelijks leven. Een rustige werkplek en een goede planning zijn bijvoorbeeld belangrijk. Wanneer het daaraan ontbreekt, kan er worden gewerkt naar een betere situatie. Wanneer iemand ADD heeft kunnen therapiesessies met een psycholoog bijdragen aan het verbeteren van de situatie. Dit artikel bevat geen medisch advies.