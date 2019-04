Heel Noordenveld Zoemt wil bijen helpen

NOORDENVELD- De landelijke zaaidag op 22 april wordt gehouden om 9.30 uur bij de Mensingheweg 6a in Roden en bij de Poolster in Nieuw-Roden. Het comité ‘Heel Noordenveld Zoemt’ betrekt kinderen in Noordenveld bij projecten om bijen te helpen.

‘De bij is maar heel klein, maar heel erg belangrijk voor ons allemaal. Als ze verdwijnen hebben we een heel groot probleem. Want zij zorgen voor de bestuiving van bloemen. Zonder bijen komen er geen peren, appels en aardbeien. Eerst gaan we eieren zoeken en daarna zaad zaaien, waar veel mooie bloemen uit gaan groeien’, belooft de organisatie. Kinderen (of hun ouders) kunnen zich opgeven bij IVN Roden, ivn.roden@gmail.com, of Anita van der Noord, anitavandernoord@gmail.com. Zo langskomen is ook prima. De zaaidag is het startsein voor de activiteiten die Heel Noordenveld Zoemt gaat organiseren. Er hebben zich al minstens 15 mensen gemeld die hun tuin of veld willen laten inzaaien voor de bijen en insecten. Het najaar is het beste moment om dat te doen. De club zoekt nog naar meer deelnemers die tuinen of velden ter beschikking hebben en die zich willen inzetten voor bij-vriendelijk beheer, het bouwen en plaatsen van bijenhotels.