RODEN – Niet alleen het centrum, maar heel Roden in feestelijke sferen! Dat is het Rodermarktgevoel dat de Vereniging voor Volksvermaken Roden wil creëren met de Straatverlichtingsprijs die tijdens de Rodermarkt georganiseerd wordt. Rodermarkt is een feest van en voor iedereen en dat wil Volksvermaken Roden graag in het hele dorp terugzien. Ze nodigen dan ook iedere straat uit hieraan mee te doen. Bedenk een thema en kleedt de straat aan met versiering en verlichting. Naast het creëren van een gezellig straat of buurt, geeft het tijdens de voorbereiding ook nog veel plezier en gezelligheid.



In 2018 is de inzet van de Bloemstraat met “De Krant Wisselbokaal” bekroond tot winnaar. Voor alle andere deelnemende straten of buurten een mooie uitdaging om dit jaar met de staatverlichtingsprijs aan de haal te gaan. Hoewel het meedoen belangrijker is dan winnen, hebben we dit jaar voor de winnende straat een heuse prijs. De winnende straat krijgt namelijk ook een straat BBQ pakket ter waarde van € 250,- aangeboden!

Straten die graag mee willen doen kunnen zich opgeven door een e-mail (bij voorkeur) te sturen naar info@volksvermaken.nl met daarin de naam van de deelnemende straat en de contactgegevens van de contactpersoon. Alle deelnemende straten krijgen een vergoeding van € 35, -. Echter het alleen ophangen van vlaggetjes is niet voldoende om aanspraak te maken op deze vergoeding.

Volksvermaken hoopt er in ieder geval op dat de bewoners van de straten langs de route van de parade, ’s middags en ’s avonds de straten versieren. Al hangt er alleen maar een vlag.