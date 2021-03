Heerlijk trainen in de frisse buitenlucht bij MHC Roden

RODEN – Nog geen anderhalve week geleden lag er een enorm pak sneeuw en een dikke laag ijs. Hoe ander is dat nu? Nederland kijkt terug op een lenteweek! Op de hockeyvelden in Roden was het zelfs heerlijk toeven tijdens de trainingen op woensdagmiddag. Nu nog is buiten sporten door corona alleen mogelijk voor kinderen tot achttien jaar, gelukkig kunnen vanaf twee maart ook jongeren tot 27 weer lekker buiten aan de slag. De sneeuw had voor een hoop blad en andere troep op de velden gezorgd, maar dankzij de fanatieke vrijwilliger Han Kluppel die met de bladblazer aan de slag ging, lag de mat er weer picobello bij!