LEEK – De herfstvakantie is voor leerlingen van het basis- en middelbare onderwijs weer voorbij gevlogen. Afgelopen week waren de kinderen lekker een weekje vrij. Voor sommige ouders het teken om nog een weekje op vakantie te gaan. Voor de thuisblijvers was er gelukkig ook nog genoeg vertier. Wat te denken van het Speelparadijs Rodenburg in Leek? Drie dagen lang stond de Rodenburghal in het teken van dit speelparadijs. Het leverde een hoop plezier en lachende gezichten op!