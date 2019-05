‘Hele hippische noorden moet profiteren’

Westerkwartier wil centrum van paardensport worden

WESTERKWARTIER – Als het aan de Stichting Westerkwartier Paardenkwartier ligt, wordt het noorden een soort Mekka voor de paardensport. Het Westerkwartier moet daarin een centrale rol gaan vertolken. En de mogelijkheden liggen er, meent voorzitter Sietze van Dellen. ‘We kunnen een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor paardenliefhebbers realiseren in het Westerkwartier.’

Vorig jaar juli presenteerde de stichting haar visie aan gedeputeerde Staghouwer. Inmiddels is men vol in beweging om die visie handen en voeten te geven. Volgens Sietze is het logisch dat juist het Westerkwartier moet worden omgetoverd tot ‘Paardenkwartier’. ‘Van oudsher hebben wij hier goede fokstammen en stallen. Het probleem is echter dat veel paarden naar het zuiden van het land gaan, waar ze verder worden opgeleid en uiteindelijk voor veel geld worden verkocht’, zegt Sietze.

In het zuiden des lands kent men al een groot gebied waar paardenliefhebbers uit de gehele wereld zich vestigen. ‘Peelbergen, een gebied rondom Venlo. Daar vestigen ruiters uit de hele wereld zich. Van het Midden-Oosten tot aan China’, schetst Sietze. Het gebied geldt als een soort voorbeeld voor de stichting. ‘Wij willen voor zowel amateurs als professionals een uitstekend vestigingsklimaat creëren.’ De vraag is echter: hoe doe je dat? ‘Dat begint dus met die visie’, antwoordt hij. ‘Onze stichting is elf jaar geleden ontstaan en inmiddels hebben we meer dan veertig leden, uit alle geledingen van de paardensport. Van hoefsmid naar Bed & Breakfast-eigenaren die veel met ruiters in contact komen. De expertise hebben we in huis’, stelt Sietze. Door symposia te geven over zaken zoals gezondheid en bedrijfsvoering, informeert de stichting lokale paardenliefhebbers. Daarnaast proberen zij hen te enthousiasmeren voor de ambitieuze plannen van de stichting. Dat laatste is ook nodig. ‘Niet iedereen in de hippische wereld is direct blij met onze plannen. Sommigen vinden het te ambitieus. Het is onwennig en nieuw, waardoor sommigen terughoudend zijn. Toch zien we al mensen die bijdraaien, wanneer wij met hen in gesprek zijn geweest.’

Niet alleen de meerderheid van de lokale hippische wereld is enthousiast, ook de gemeente Westerkwartier en provincie Groningen zien heil in de plannen van de stichting. ‘We zijn bezig met gesprekken met gemeente en provincie over de financiering van onze plannen. Vanaf het begin zijn zij enthousiast geweest. Ze zien in dat ons plan kan zorgen voor werkgelegenheid. Voor iedere zeven paarden in een stal, komt er één werknemer bij. Daarnaast kan het voor de middenstand een enorme boost opleveren.’

De stichting voert momenteel vooral veel oriënterende gesprekken. Zo kijken ze naar de mogelijkheid om paardentransporten via Eelde te laten lopen. ‘Veel paarden van ruiters in het Midden-Oosten, “overzomeren” in Nederland. Dat komt omdat het in het eigen land gewoon te warm is. Momenteel worden veel van die paarden in het zuiden opgevangen, maar dat kunnen wij hier in het noorden ook prima doen.’ Het is zomaar één van de vele ideeën die de stichting heeft. Sietze benadrukt echter dat er moet worden gekeken naar professionals die zich met de plannen bezig gaan houden. Eén van de doelen die zij hebben, is het binnenhalen van grote internationale wedstrijden. ‘We hebben in de gehele gemeente Westerkwartier goede accommodaties en Louwe Mulder van de HJC Manege is druk bezig met het ontwikkelen van een indoor-arena. De tijd staat niet stil in Tolbert.’

De ambitieuze plannen moeten niet alleen goed zijn voor de gemeente Westerkwartier, maar uiteindelijk voor het hele noorden. ‘Het hele hippische noorden moet profiteren. We willen iedereen erbij betrekken. Daarvoor hebben we tijd nodig, maar moeten we vooral ook enthousiast te werk gaan. Mensen overtuigen.’ Uiteraard heeft de stichting niet als enige in de hand hoe snel zoiets zal verlopen. ‘Als het aan ons ligt, gaan we zo snel mogelijk. Maar we hebben ook met andere instanties te maken. We moeten de ontwikkelingen op het gebied van paardensport in de gaten houden en blijven kijken naar de toekomst. De sector heeft zich de afgelopen vijf à tien jaar gigantisch ontwikkeld. Er gaat veel geld in de paardensport om. Kijk maar naar de dochter van Bill Gates, die traint bij Harry Smulders. Dat gaat om grote bedragen. Er valt dus economisch een slaatje uit te slaan.’

Om het effect van het ‘Paardenkwartier’ in kaart te brengen, gaat een planbureau zich hierin verdiepen. ‘Zij kunnen in kaart brengen hoe groot de impact van zo’n plan is en wat het de regio oplevert’, zegt Sietze. De stichting voelt zich in ieder geval gesteund door de gemeente en de provincie. En ook de bekende ruiter Jur Vrieling is een ‘gigantische sympathisant’. ‘Voor ons is het nu belangrijk om mensen over de streep te trekken. Een professionele organisatie moet daarna alles handen en voeten gaan geven.’