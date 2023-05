Hemelvaart en Roden onlosmakelijk verbonden

‘Er gaat een mooie Kleintje aankomen, ik ben er klaar voor’

RODEN – Nog twee dagen. 48 uur zo u wilt. Iets minder al, als u deze Krant onder ogen krijgt. Dan gaat het los in Roden. Kleintje is dé opwarmer voor het grote feest in september. In Roden bruist het op Hemelvaartsdag: handjeklap op de paardenmarkt, de voetjes van de vloer op Kleintje Mokum, shinen op het Concours Hippique, zwieren en zwaaien in de kermis, een pilsje (of twee of zes) achterover tikken, meeblèren met Hollandse krakers, het spoor bijster raken tijdens de autopuzzelrit; het kan allemaal in Roden.

Volksvermaken-voorzitter Lammert Kalfsbeek heeft woensdag al een streep gezet door zijn werkagenda. Kleintje is een van de hoogtepunten van het jaar. Ook voor de voorzitter. ‘Er staat een prachtig programma rondom de paardensport’, begint Kalfsbeek. ‘Donderdag is het concours hippique; springen en dressuur op het evenemententerrein. Anders dan andere jaren zijn de pony’s en de jeugd ook naar de donderdag verhuisd. Op zaterdag kan publiek genieten van een kür op muziek en is er en oriënteringsrit voor paarden en pony’s. Deelnemers worden op pad gestuurd met een route met opdrachten. Het is voor ons de eerste keer dat we dat organiseren. Daarbij worden we ondersteund door het Hippisch Platform Noordenveld. Zaterdag zijn ook de bixie-wedstrijden voor de allerkleinsten. Zo aandoenlijk om te zien. Zondag is het evenemententerrein het domein van het nationaal tuigpaardenconcours. Ook zijn er dan menwedstrijden en dressuurvaardigheidsproeven.’ Het evenemententerrein bestaat uit een bodem van gras. In een ideale wereld zou dat een zandbodem zijn, zegt Kalfsbeek. Daarover zijn de volksvermakers in gesprek met de gemeente. ‘Het heeft zeker zijn charme, een concours op het gras. Een plaatje om te zien. Maar bij slecht weer is het lastig. Het water kan niet weg. Een multifunctionele zandbodem zou het mooiste zijn. Die kun je ook gebruiken voor andere evenementen als bijvoorbeeld voetvolley. Of een circus. Dan kun je het terrein het hele jaar door gebruiken. De meeste grote concoursen worden verreden op zandbodems. Het zou mooi zijn dat we dat hier op termijn ook voor elkaar krijgen.’

Het lijkt allemaal heel veel paard en dat is ook zo, maar ook mensen die niet meteen iets met de viervoeters hebben, komen aan hun trekken. Donderdag komt alles tezamen, weet Kalfsbeek. Naast de paardenmarkt in het centrum is er grote braderie, kermis, artiesten op de verschillende podia en natuurlijk de autopuzzelrit. ‘De autopuzzelrit start bij de Kinderboerderij en er zijn nog plekken vrij. Wie mee wil rijden, moet zich snel even online inschrijven’, adviseert de voorzitter. Ook een aanrader is de vuurwerkshow op zaterdagavond. ‘Om kwart over tien op het evenemententerrein. Ik heb een voorproefje gezien. Dat wordt echt een geweldige show.’ Er gaat een mooie Kleintje aankomen. Ik ben er klaar voor’, besluit Kalfsbeek. Het volledige programma is te vinden op volksvermaken.nl.