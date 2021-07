Hemmo de Wal nieuwe hoofdtrainer van TLC

LEEK – Komend seizoen wordt de in Zuidhorn woonachtige Hemmo de Wal de nieuwe hoofdtrainer van voetbalclub TLC in Leek. Hij komt over van vv Annen, waar hij drie seizoenen coach was. Eerder was De Wal werkzaam bij VAKO in Vries en Asser Boys. Als voetballer was De Wal actief bij Gruno en de Vogels, waar hij zijn laatste wedstrijd speelde op 42-jarige leeftijd.

Luc Knollema is lid van de Technische Commissie van TLC en als zodanig nauw betrokken bij de keuze voor de nieuwe hoofdtrainer. ‘De Wal had een jonge spelersgroep, net als wij,’ licht hij toe. ‘Ook is hij voorstander van een goede eigen jeugdopleiding om de doorstroom naar het eerste elftal te bevorderen. Dat sprak ons enorm aan. Het klikte meteen.’ Knollema verwacht dan ook dat De Wal goed bij TLC past.

De doelstelling voor komend jaar is om een stabiele derdeklasser te worden en een stabiele spelersgroep te creëren. ‘De spelersgroep is nog heel jong, waardoor we eerst routine moeten opbouwen,’ aldus Knollema. ‘Dat is het belangrijkste en vandaaruit kunnen we verder kijken. We verwachten in de middenmoot te kunnen eindigen.’

De Wal tekent in Leek een contract voor in ieder geval één seizoen, met een optie voor nog een seizoen. ‘Het is wel de intentie om langer door te gaan, in ieder geval voor ons,’ geeft Knollema aan. Inmiddels heeft de nieuwe hoofdtrainer al drie trainingen gegeven in aanloop naar het nieuwe seizoen en de eerste berichten zijn positief. Dinsdag 2 augustus start de eerste officiële training van het nieuwe seizoen met de volledige eerste selectie, waarna op 15 augustus de eerste oefenwedstrijd op het programma. Op 6 september komt het eerste elftal van TLC voor het eerst in actie tijdens de KNVB-beker, waarna de competitie start op 26 september.