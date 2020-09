Hemmo en Geesje zestig jaar getrouwd

RODEN – Het is 1 september 1960, als Hemmo Meiborg (4-11-1933) en Geesje Eising (10-5-1934) elkaar in Borger het ja-woord geven. Deze Gronings-Drentse fusie (Hemmo spreekt thuis Gronings, Geesje is een echte Drent), begint dus in Borger en wordt later voorgezet in Hoogkerk. Daar krijgt het echtpaar drie zonen. Vanaf 1969 wonen Hemmo en Geesje in Roden. Het sportieve en muzikale echtpaar is nu nog te horen in verschillende koren en ensembles in Roden en Peize. Ze vinden zelfs nog tijd om actief lid te zijn van de Doopsgezinde Gemeente in Roden. Hemmo heeft een gouden onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau en wat de kinderen betreft, verdient Geesje die onderscheiding ook! Het geheim van hun lange huwelijk? ‘Aanpassen aan elkaar, ruzietjes bijleggen en compromissen sluiten.’