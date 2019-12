Hendrik Erenstein, voorzitter begrafenisvereniging De Laatste Eer

‘Per 18 september van dit jaar ben ik voorzitter geworden van Begrafenis- en crematievereniging De Laatste Eer. Ik ben al jaren lid van de vereniging. Toen ik een artikel in De Krant zag waarin stond dat er een fusie op handen was, ging er bij mij een alarmbelletje rinkelen. Ik ben toen naar de eerstvolgende ledenvergadering gegaan en met mij nog vele leden. Men was het er niet mee eens dat er zou worden gefuseerd en dat werd kenbaar gemaakt. Het resultaat is gewest dat het fusievoorstel is opgeschort. Toen er even later een nieuw bestuur moest worden gevormd, heb ik de handschoen opgepakt. In de vergadering was ik namelijk vrij actief en dan vind ik, net als de andere bestuursleden, dat je je verantwoordelijkheid moet nemen. Wie A zegt, moet ook B zeggen.

De plannen om te gaan fuseren zijn nu dus van de baan. Zaak is nu om onze vereniging weer op de rails en in rustig vaarwater te krijgen. Een verjonging van het bestuur is hierbij noodzakelijk. Het bestuur is gelukkig nu wel volledig. Verder liepen er een aantal zaken achter en die maken wij nu op orde.

Met ongeveer drieduizend leden zijn wij een grote vereniging. Wat we echter merken is dat onze leden niet snel naar een vergadering komen. Overlijden is toch een ver-van-mijn-bed-show. We proberen de mensen dichterbij de vereniging te betrekken. Dat doen we onder andere door, waar mogelijk, de leden per e-mail te benaderen.

Lid worden van een begrafenisvereniging zoals De Laatste Eer is nog steeds aantrekkelijk, denk ik. Niet alleen heb je er in financieel opzicht voordeel van, ook zijn de lijnen binnen onze vereniging heel kort. Dat is voor de leden erg prettig.

Vanaf 1 januari is er op maandag van 10:00 tot 15:00 uur altijd iemand aanwezig op ons bezoekadres aan De Hagen 23, te Roden. Wie buiten die tijd om een afspraak wil maken, kan ons per e-mail via info@delaatsteeerroden.nl of telefoon 06-30109032 bereiken’.