Hendrik Harders 40 jaar dierenarts in Peize

PEIZE – Hendrik Harders is 40 jaar dierenarts in Peize. Dat werd vorige week dinsdag gevierd met gebak en mooie verhalen. Zelf is Harders geen man van de voorgrond. Maar zijn assistentes Sandra en Sylvia vonden dat het bijzondere jubileum zeker niet in stilte voorbij mocht gaan. En dus werd de Krant ingeschakeld. Voor een foto en een verhaaltje. En terecht. De dierenarts is een harde werker, weet niet van ophouden, zegt Sylvia. ‘Hendrik is begaan met mens en dier, denkt nooit aan zichzelf. En: hij heeft een enorm geheugen. Hij onthoudt alles. Zelfs als een dier jaren geleden is geopereerd informeert hij er naar. We noemen hem wel eens een wandelend register.’ Hoewel Harders bijna 68 is, denkt hij nog niet aan stoppen. Hij vindt zijn werk nog veel te leuk. ‘Als je stopt kun je vrijwilligerswerk doen, nou, dan kan ik net zo goed hier nog even mee doorgaan.’