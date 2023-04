Hendrik Smeenge benoemd als Commandeur in de Orde van Gemeentebelangen Noordenveld

NOORDENVELD – Hendrik Smeenge is woensdagavond door het bestuur en de fractie van Gemeentebelangen Noordenveld benoemd als Commandeur in de Orde van Gemeentebelangen. Het is een knipoog naar de onderscheiding die raadsleden in Nederland krijgen nadat ze na minstens twaalf jaar de gemeenteraad verlaten. Smeenge verlaat na 16 jaar de raad van Noordenveld, maar omdat hij plaats neemt in de Provinciale Staten van Drenthe komt hij nog niet in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding. “Wij vinden dat jij na je langdurig lidmaatschap van onze raad gedecoreerd deze zaal moet verlaten.” betoog fractievoorzitter Rikus Koopman in de laatste raadsvergadering van Smeenge. “Daarom kan ik je mededelen dat het bestuur en fractie van Gemeentebelangen het heeft behaagd jou te benoemen als Commandeur in de Orde van Gemeentebelangen Noordenveld.”

“Je was altijd bevlogen, enthousiast en indien nodig onverschrokken.” ging Koopman verder. “Soms gedreven door emotie, maar altijd met goede bedoelingen. Als je je ergens in vastbeet dan moest er ook een resultaat komen. Opkomend voor belangen van onze inwoners, vooral op het gebied van vergunningen en ruimtelijke ordening, dreef je de ambtenaren wel eens tot wanhoop.”

Indrukwekkend snor

Ook burgemeester Klaas Smid sprak lovende woorden over Smeenge. “Een trotse boer met een indrukwekkende snor in de Noordenveldse politiek. Zeer nauw betrokken bij de inwoners, vooral op ruimtelijke ordering gebied. Altijd constructief en altijd gericht op oplossingen. Een goedlachs raadslid die altijd vanuit een positieve insteek de raadsvoorstellen benaderd en die met zijn kenmerkend taalgebruik zijn Drentse afkomst niet verloochent.”

Smid roemde Smeenge’s optreden tijdens de zware storm op 29 maart 2007 als plaatsvervangend burgemeester toen het gehele college op het VNG-congres in Bennekom was. “Ik gaf aan de organisatie aan dat Hendrik geïnformeerd moest worden, maar Hendrik was zelf op pad op en nam op geheel eigen wijze de leiding van het calamiteitenteam op zich. Ik heb de Commissaris van de Koning dan al gemeld dat het college van Gedeputeerde Staten gerust een keer op pad kan.”

Veilig en vertrouwd

Smeege bedankte het college, de raad en de ambtelijke organisatie voor de samenwerking. “Ik heb hier alle jaren als raadslid het gevoel gehad dat we, ondanks de politieke verschillen, altijd samen midden in de samenleving staan en de schouders er onder zetten. Ook de organisatie staat altijd dag en nacht voor de inwoners klaar. Ik ben trots op Noordenveld, op alle raadsleden en dat we hier op een fatsoenlijke manier en integer met elkaar omgaan. Het voelt hier veilig en vertrouwd.”

Smeenge wordt in de Noordenveldse raad opgevolgd door Herman van de Roest. De ondernemer uit Roden legde gisteravond de eed af en is officieel benoemd.