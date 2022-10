Henk en Gé Alveringh beleefde 60 jaar huwelijk als één grote verrassing

PEIZE – Huwelijksgeluk in Peize. De heer en mevrouw Alveringh zijn maar liefst zestig jaar gelukkig getrouwd. Voor Henk (81) en Gé (77) was het een totale verrassing dat alle zes kinderen op de stoep stonden. Dochter Zwannie: ‘mijn jongste broer en zus kwamen als eerste binnen, daarna kwam de rest. Ze hebben echt genoten. Af en toe hebben ze samen nog wel eens een leuk uitje, zoals laatst met het Zwarte Korps, een club van kraanmachinisten waar mijn vader bijzit. Hij was vroeger kraanmachinist, ik ben zo’n beetje op het spoor bij Scheemda geboren. Daarna zijn we vele malen met de salonwagen verhuisd. Zo ging dat vroeger. Vijftig jaar geleden kreeg mijn vader een groot project in Peize, zo kwamen ze daar terecht.’ Zondag is het feest nog even dunnetjes overgedaan in met alle 6 kinderen, 11 kleinkinderen, achterkleinkinderen, familie en buren in Café Ensing in Peize met een borrel en een warm buffet.