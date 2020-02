Henk en Gepke zestig jaar getrouwd

RODEN – Aan de Touwslager in Roden stond afgelopen week een prachtige ballonnenboog bij het echtpaar De Graaf voor het huis. Het was namelijk zestig jaar geleden dat Henk en Gepke elkaar het jawoord gaven. Dat gebeurde op 29 januari 1960 en dus was het afgelopen week reden voor een feest. Burgemeester Klaas Smid kwam het echtpaar feliciteren en bracht een fraai boeket mee. Ze wonen met veel plezier in het centrum van roden. Het echtpaar heeft 3 dochters, 6 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen en de 5de opkomst. Gepke mag heel graag breien en Henk fietst bijna iedere dag. Ook gaan ze regelmatig er samen op de fiets op uit.