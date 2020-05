Henk en Jantje vieren briljanten huwelijk op bijzondere wijze

LEEK – Afgelopen woensdag 6 mei waren Henk Sijbring (91) en Jantje Sijbring-Hoving (86) liefst 65 jaar getrouwd en nog steeds verliefd. Zij wonen al heel wat jaren in Vredewold. Eerst samen in het Zorgappartement en sinds 2018 woont Jantje op de VPU en Henk op de Verpleegafdeling. Gelukkig kan Henk op elk moment van de dag Jantje bezoeken.

Door de coronacrisis is deze heugelijke dag op een andere manier gevierd dan in eerste instantie bedoeld. Henk en Jantje zijn overladen met bloemen en kaarten. Een telefoontje van de burgemeester en een brief van de koning ontroerde het echtpaar. ‘s Middags was er een feestelijk samen zijn in een tent met de kinderen. De jubilarissen aan de ene kant van het raam en de kinderen aan de andere kant. De tent was versierd, er speelde een draaiorgel, er werd gezongen, gedanst en geproost en mooie verhalen uitgewisseld.

Het was een intiem, bijzonder en waardevol feest waar ieder met een fijn gevoel op terugkijkt.