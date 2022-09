Henk en Truida de Vries-Vijfschaft vieren 65 jaar huwelijk

RODERWOLDE – De 85-jarige Henk en Truida de Vries-Vijfschaft waren zondag 18 september 65 jaar getrouwd. ‘We waren met een groep meisjes op straat en er was ook een groep jongens. Zo ging dat toen. Iedereen bleef aan elkaar hangen, er ontstonden allemaal stelletjes.’ Wat er nu zo leuk was aan Henk kan ze haarfijn uitleggen: ‘Het was zo ineens raak. We passen heel goed bij elkaar. We gingen tot voor kort nog altijd met de caravan op vakantie. Mensen verwachtten altijd dat we dan ruzie zouden krijgen, maar nee hoor. Ik hield de boel vast en Henk zette de voortent op.’ Het 65-jarig huwelijk werd op de zaterdag met familie, zoon, klein- en achterkleinkinderen gevierd.