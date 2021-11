Henk en Zwanie Vos 50 jaar getrouwd

RODEN – Henk en Zwanie Vos vierden op 19 november hun 50-jarig huwelijk. Het echtpaar ontmoette elkaar al die jaren geleden bij het bedrijf waar Zwanie werkte, Ebel Ebels Tiddo Haan. Henk was chauffeur en bracht regelmatig voorraden. Toen de vonk oversloeg en het stel in het huwelijksbootje stapte, gingen ze in Groningen wonen. Daar kregen ze twee dochters.

Henk werd buschauffeur en bleef dat de rest van zijn carrière. Zwanie werkte een tijd als hoofdserveerster bij een crematorium. Inmiddels geniet het stel van hun oude dag in Roden en is de familie uitgebreid met drie kleinkinderen. Het huwelijksfeest werd gevierd met een gezellig samenkomen en ’s avonds ging de familie heerlijk uit eten.