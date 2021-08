Henk Etten, voorzitter Biljartvereniging De Essen

PEIZE – ‘Biljartvereniging De Essen is op 24 januari 1995 opgericht. Zelf ben ik drie jaar geleden bij de club gekomen. Ze zochten een penningmeester, dat heb ik toen maar op me genomen. Ik heb 43 jaar bij de Rabobank gewerkt, met de financiële ervaring zit het wel goed, haha. Toen de secretaris wegging, konden we geen nieuwe vinden. Ik dacht: dat pak ik er wel bij. Richard Hakse was voorzitter van onze vereniging. Hij verhuisde onlangs naar Eindhoven. Zodoende heb ik ook de voorzittersrol maar op me genomen. Vorig jaar bestonden we 25 jaar. Het plan was om dat te vieren met een leuk feestje. Dat is door corona al twee keer uitgesteld. Nu gaan we dat doen op 2 oktober in Café Ensing in Peize. Het officiële deel begint om 16:00 uur, dat begint met een speech van de voorzitter. Mannen van het eerste uur Jan van Bergen en Herman Meijerman vertellen de verhalen over vijfentwintig jaar biljartvereniging. Jan is de oprichter van de club. Hij zit er nog steeds bij. Daarna is er een stamppotbuffet. Op dit moment telt onze vereniging 24 leden. In hoogtijjaren waren dat er wel 40. We zouden graag wat nieuwe aanwas willen hebben. Het liefst ook wat jongere mensen. Jongeren komen niet meer zo snel in aanraking met biljarten. Wij gingen vroeger naar het café voor een potje biljart. Dat is niet meer zo. Nieuwe leden hoeven niet per se uit Peize te komen, uit omliggende dorpen is ook prima. Peize heeft twee biljartverenigingen. Wij zijn een echte gezelligheidsclub. Je hoeft niet goed te kunnen biljarten om lid te worden. Het sociale gebeuren is belangrijk. We biljarten op dinsdagavond om 19:00 en op donderdagochtend om 9:00 uur in De Essen, het dorpshuis van Peize. We houden alles bij: gemiddelden over twintig ronden. Daar wordt alles aan afgeleid. Het is dus niet zo dat iemand die niet zo goed is nooit kan winnen. Anders zou altijd dezelfde winnen, dat is niet leuk. Wie het leuk lijkt kan zo een keer meespelen. Keus zijn aanwezig, je hoeft niets aan te schaffen. We spelen op twee biljarts. Biljarten is gewoon ontzettend leuk. Voor zowel mannen als vrouwen. Begin september start het nieuwe seizoen. Iedereen is deze maand van harte uitgenodigd om een keer mee te spelen. Wie het wil proberen of lid wil worden kan contact opnemen met Theo Mensinga via 06-53325214 of met ondergetekende: 06-81942603.’