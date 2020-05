Henk Gritter, voorzitter SamenLoop voor Hoop Peize

PEIZE – “Onze eerste SamenLoop voor Hoop Peize is door de coronacrisis verplaatst van 22 en 23 augustus naar zaterdag 19 juni en zondag 20 juni volgend jaar. Jammer, maar het was te verwachten. Het goede nieuws is dat we in ieder geval al een datum hebben. We hebben er bewust voor gekozen om die alvast bekend te maken. Er zijn rond die tijd zoveel evenementen. Zo kunnen mensen er alvast een beetje rekening mee houden. De aanmeldingen voor de SamenLoop voor hoop in Peize liepen heel voortvarend. Voordat de coronacrisis uitbrak hebben veertig teams zich opgegeven. Sinds de lockdown is alles stil komen te liggen. De acties blijven staan en verhuizen gewoon naar volgend jaar. Zo heeft de piratenzender geld opgehaald, net als de toneelvereniging Altena met de verloting die gehouden is tijdens de toneeluitvoering. Naar verwachting gaan er nog veel meer acties komen. De voetbalvereniging gaat nog iets doen in samenwerking met de supportersvereniging. Daar zullen ook teams uit ontstaan. Ik denk dat we de vijftig zeker gaan halen. Op dit moment zitten we op 460 deelnemers. Als we er 500 halen, zijn we meer dan tevreden. Heel eerlijk denk ik dat het er wel veel meer zullen worden. Zoals gezegd werd de actie vanaf het eerste moment met open armen ontvangen. Typisch Peize? Dat denk ik wel. De betrokkenheid is groot. Peize is een forensendorp met een open cultuur. Iedereen is welkom. Ik zeg wel eens: Peize is groot genoeg om anoniem te leven en klein genoeg om samen ergens de schouders onder te zetten. Nu ligt het allemaal even stil, maar zodra we weer bij elkaar kunnen zitten doen we dat. Met volle energie er tegenaan. Of ik bang ben dat er teveel mensen mee willen doen? Niet direct. Sowieso is er overleg met het KWF over het aantal deelnemers. Samen wordt er bekeken of het lokale bestuur en het terrein het aantal lopers aankan. Wij hebben ruimte genoeg. Zelfs 1000 deelnemers zou geen probleem zijn. Teams kunnen zich nog steeds opgeven. Dat kan heel eenvoudig door een mailtje te sturen naar peize@samenloopvoorhoop.nl. SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs wandelestafette. Die 24 uur staat symbool voor wat een kankerpatiënt ook moet meemaken. Kanker gaat altijd door. De SamenLoop is een moment van stilstaan, aandacht voor mensen met kanker en vooral ook om het leven te vieren.”