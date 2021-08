Henk van Dijk, voorzitter Rij- en Menvereniging Mensinghe, Roden

‘Inmiddels zit ik zo’n vijf jaar in het bestuur van de Rij- en Menvereniging en ik ben al bijna net zo lang voorzitter. Zelf zat ik eerst totaal niet in de paardensport, maar mijn dochter reed al in haar jeugd pony en paard. Toen wij naar Roden verhuisden ben ik erbij betrokken geraakt. Inmiddels rijd ik zelf ook paard.

Als bestuur hebben we de afgelopen jaren al veel gedaan, zoals het laten zien van wedstrijden via internet en het maken van een digitale agenda. Het is mooi dat we dat kunnen doen voor de leden. We hebben veel commissies, zoals de dressuurcommissie, springcommissie, sponsorcommissie en mencommissie. We hebben als bestuur twee keer per jaar overleg, maar de commissies zijn grotendeels zelfstandig. Als er problemen zijn, hoor ik dat wel, maar dat komt vrijwel nooit voor.

Gelukkig hebben wij niet heel veel last gehad van de coronapandemie. We zijn geen leden kwijtgeraakt, maar wel gingen wedstrijden niet door en ook het hemelvaartconcours kon helaas niet doorgaan. Ook konden we binnen geen lessen geven. Gelukkig hebben we een goede buitenbak. Dat was wel een uitdaging bij slecht weer, maar op zich was het zo prima geregeld. Vanaf het najaar staan weer wedstrijden gepland, ik hoop dat die door kunnen gaan. Dat zou mooi zijn voor de leden.

Verder speelt nu de mogelijke verplaatsing van de manege. We hebben maandelijks een overleg met de gemeente en dat gaat goed. Er zijn nog veel obstakels te overwinnen, maar de wil is er ook bij de gemeente. Hopelijk krijgen we dit najaar meer duidelijkheid over de locatie. Dan zin er nog steeds allerlei procedures, maar komt er in ieder geval schot in de zaak. We zijn hier al jaren mee bezig. Blijven zitten is ook nog steeds een optie, maar dat is niet de definitieve oplossing zoals we die willen zien. Er moet sowieso iets gebeuren, want de manege is gedateerd en we hebben te maken met natuurwetgeving, onderhoud en parkeren. Hoe het verder uitpakt is afwachten.

Ook hebben we het Hippisch Platform Noordenveld opgericht, met het oog op toekomst en de nieuwe manege. We hebben meer samenwerking nodig, zodat de paardensport behapbaar en betaalbaar blijft. Onze vereniging is voor iedereen toegankelijk en dat willen we graag zo houden.’