Henk van Donk is blij dat hij weer kan exposeren

‘Je moet jezelf blijven verwonderen’

RODERWOLDE – Zijn kleurenpalet spelt onmiskenbaar zijn handtekening op het canvas: Henk van Donk vindt het niet per se nodig dat de kunstliefhebber zijn kunst uit duizenden eruit pikt, veel liever doet hij zichzelf verwonderen. Gezeten in de prachtige pastorie te Roderwolde, vertelt Van Donk over de schilderkunst, de relatieve stilte van de coronaperiode en de aankomende expositie van Verkuno in Kunstencentrum K38.

Henk van Donk dus. Al sinds jaar en dag schildert hij. Tweedimensionaal, waarbij hij zowel de impressionistische als de expressionistische facetten van de kunst beheerst. ‘Het meeste schilder ik impressionistisch’, zegt hij. ‘Maar aan de kunstacademie in Den Haag werd mijn eigen stijl vooral naar de achtergrond geduwd. Mooi schilderen, was niks. Het moest een boodschap hebben of shockeren, mensen op een ander been brengen. In 2002 studeerde ik er af. Pas na mijn niertransplantatie, ben ik gaan schilderen zoals ik dat graag wilde. Ik dacht: vanaf nu doe ik alleen nog dat wat ik leuk en mooi vind.’

Sindsdien is zijn stijl duidelijker. Met felle kleuren maakt hij prachtige landschappen, om maar eens een simpel voorbeeld te geven. ‘Als je het zou moeten vergelijken, dan zou Monet een goed vergelijk zijn. Op de kunstacademie had men er niet zoveel oog voor, maar je kunt op een prachtige manier een bloem maken. En ook op een manier die niet zo voor de hand ligt.’

Rijk hoeft Van Donk niet te worden van zijn schilderkunst. ‘Ik vind het belangrijker dat mijn werk een feest is om naar te kijken. Ik heb een eigen stijl ontwikkeld, die denk ik voor veel liefhebbers wel te herkennen valt. Maar dat is niet een doel op zich. Het belangrijkste is dat je jezelf kunt verwonderen. Zoiets voelt heel goed. Vandaar ook dat ik langzaam maar zeker experimenteer met abstracte elementen. Jezelf opnieuw blijven uitvinden is nu eenmaal belangrijk. Niet dat ik mijn stijl rigoureus omgooi, het moet wel eigen blijven. Maar ik ben de laatste tijd aan het nadenken hoe ik mijn kunst naar een ander niveau kan brengen.’

Een schilderij, zo stelt Henk, moet verbazing geven. Vandaar ook dat hij geen fan van klassiek is. ‘Dat vind ik geen kunst’, stelt hij. Een boude uitspraak, beseft hij zich terdege. ‘Het is teveel van hetzelfde, te vaak gedaan. Op den duur schilder je gewoon dingen na, terwijl het juist de kunst is er je eigen draai aan te geven.’

Binnenkort, vanaf 22 augustus, mag Van Donk eindelijk weer exposeren. In K38 is werk van hem te zien. ‘Ik zou ook meedoen aan de expositie in het kader van 75 jaar bevrijding. Daar had ik twee prachtige doeken voor gemaakt, maar die staan nu in het atelier te wachten op volgend jaar.’ Hij vervolgt: ‘Door de coronacrisis kwam de klad er een beetje in. Niet alleen in het exposeren, ook in het schilderen. We zijn de tuin aan gaan pakken en dat is een pittige klus. Zoals je ziet vergt deze tuin nogal wat onderhoud.’

Veel hoeft Van Donk, wat hem betreft, niet meer te exposeren. ‘Twintig keer per jaar is overdreven. Bovendien is het een flinke klus, je moet steeds met je spullen slepen. Daarom ben ik zo blij met Verkuno. Vorig najaar werd ik lid en dat bevalt goed. Zij hebben meermaals een expositie in K38, waar je als lid driemaal aan mee mag doen. Dat vind ik een mooi aantal, veel meer hoeft niet van mij.’

Van Donk is in ieder geval blij dat er eindelijk weer een expositie georganiseerd wordt. ‘Ik denk dat het voor liefhebbers fijn is dat ze mondjesmaat weer kunst te zien krijgen. En ik denk dat de expositie in K38, Herstart geheten, een grote variatie aan stijlen laat zien. Ik denk dat het een mooie expositie gaat worden, waar eenieder zijn hart kan ophalen. Ik heb er zin in.’

De expositie ‘Herstart’ opent op 22 augustus (zonder officiële opening).