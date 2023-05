Henriëtte Tuinstra uit Roden schrijft roman Sleur

‘Wanneer ineens alle tegenslagen tezamen komen’, een intrigerend boek

RODEN – Henriëtte Tuinstra is 29 jaar en woont in Roden. Zij heeft een roman geschreven met de titel Sleur. Het boek is uitgegeven door BoekScout, telt zo’n 160 pagina’s en is te bestellen bij onder andere de plaatselijke boekhandels. Sleur kent een ondertitel, namelijk ‘wanneer ineens alle tegenslagen tezamen komen’.

‘In het boek komen twee verhaallijnen samen,’ zegt Henriëtte Tuinstra. ‘Enerzijds schrijf ik over een in het slop geraakt huwelijk en anderzijds komt in het boek een dementerende moeder aanbod. Het gaat over Luuk en Nienke die getrouwd zijn en twee kinderen hebben, Benthe en Thijmen. Nienkes vader komt te overlijden en het gezin besluit de dementerende moeder in huis te nemen. In Sleur beschrijf ik hun huwelijk dat op springen staat en wat dat met de gegeven omstandigheden doet.’

Voor Henriëtte is dit haar eerste boek. Ruim 3 jaar lang is er met tussenpozen aan gewerkt. Sinds 2014 runt zij in Norg een eigen schoonheidssalon. Het schrijven is van de laatste tijd. ‘Toen corona uitbrak, zocht ik naar alternatieven. Wat kan ik thuis doen? Ik ben lid geworden van de bibliotheek en gaan lezen. Boeken lezen pakte me en ik merkte dat ik geïnspireerd raakte. Waarom zou ik ook niet zelf een boek kunnen schrijven, dacht ik bij mezelf. Ik heb in mijn hoofd voldoende fantasie om verhaallijnen te verzinnen en dat op te schrijven. Dat was het moment dat ik begonnen ben aan deze roman.’

Gekozen is voor twee verhaallijnen die ook de actualiteit dragen. De verhalen over het huwelijk gaan over de relatie tussen de ouders en het al dan van elkaar willen scheiden. Daarnaast speelt het verhaal van de dementerende moeder. Een item dat vandaag de dag vaak terugkomt. Onvoorziene omstandigheden zorgen ervoor dat iedereen onder druk komt te staan. ‘De verhalen komen als vanzelf boven. Vaak fantaseer ik verder wanneer ik een boek lees of een tv-programma volg. Die input benut ik voor mijn boek.’

Het uitgeven van een boek is een heel proces. Niet alleen het schrijven maakt daar onderdeel van. De uitgever moet het redigeren. ‘De uitgever vond het een goed boek. Inhoudelijk waren er geen opmerkingen en ik heb dat best wel als een compliment beschouwd. Ook de foto op de voorkant maakt onderdeel uit van het proces. Deze foto heb ik zelf uitgezocht, omdat die prima past bij de titel Sleur. Een man en een vrouw die worstelen met hun relatie en de verhaallijn van de dementerende moeder die daar een extra dimensie aan toevoegt,’ laat Henriëtte Tuinstra weten.

Op dit moment is het boek net uitgebracht. Henriëtte heeft posters gemaakt en flyers gedrukt ter promotie. Die worden rondgebracht en in het dorp opgehangen. ‘Ik ben best wel zenuwachtig over de komende reacties. Ik vind het spannend. Wat vinden lezers van mijn boek? Reacties zijn allemaal welkom en ook met kritische reacties kan ik omgaan. Inmiddels ben ik gestart met een tweede boek en alle reacties kan ik in het vervolg meenemen. Ik heb nu de smaak te pakken. Het is een mooie afwisseling bij mijn baan en wie weet wat de toekomst brengt. In ieder geval vind ik de lancering van dit boek een mooi moment in mijn leven. Het ligt in de winkel en daar ben ik trots op.’