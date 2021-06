Henriëtte van Essen op de bres voor beweegpark in wijk Roderveld

‘Het is goed voor lichaam en geest om actief te blijven en elkaar te ontmoeten’

RODEN – ‘Wat in Peize kan, moet in Roden toch ook kunnen.’ Dat dacht Henriëtte van Essen toen zij las over het beweegpark in Peize. ‘Als wij op vakantie gingen zagen we ook wel eens dergelijke parken,’ vertelt zij. ‘Dat vonden wij zo leuk. Het werkt aanstekelijk. Zien bewegen, doet immers bewegen.’ Van Essen is van mening dat het van belang is om in deze tijd wat meer op de gezondheid en leefstijl te letten. Bovendien kan sporten volgens haar de sociale contacten in de buurt bevorderen. Daarom besloot zij het initiatief te nemen voor een beweegpark in de wijk Roderveld, waar zij woont. In het beweegpark komen fitnessapparaten te staan waar inwoners buiten op kunnen sporten.

Van Essen nam vorig jaar december contact op met Peize in Beweging, dat het initiatief nam voor het beweegpark in Peize. ‘Ik heb gevraagd hoe zij dat hebben aangepakt. Laurens Bloem heeft mij op weg geholpen.’ Bloem bracht Van Essen in contact met Otto Huisman en David Swietink, die het beweegpark in Peize heeft ontworpen. Er ontstond een werkgroep die af en toe digitaal bijeenkomt om de stand van zaken te bespreken, bestaande uit sportcoach Wouter Meertens van WiN, gebiedsverbinder Leonie van Roekel van de gemeente Noordenveld, Jolet Dingen, Otto Huisman en Henriëtte van Essen. Voor burgerinitiatieven is subsidie beschikbaar uit het dorpenfonds.

‘Toen zij we gaan kijken: waar zou het kunnen in de buurt?’ Dat bleek lastig, omdat er veel wateroverlast blijkt te zijn in de wijk. Zelf had Van Essen het mooi gevonden om de combinatie te zoeken met het speelveldje voor kinderen in de wijk, zodat ouders kunnen sporten terwijl de kinderen spelen, maar dit kon niet vanwege de riolering. Uiteindelijk werd een geschikte locatie gevonden op de plek waar de fietspaden achter Dorth, Nijenrode en Hofwijck bijeenkomen. ‘Daar is nu een stuk asfalt, waar weinig gebeurt,’ geeft Van Essen aan. ‘Hoe mooi is het als daar straks een beweegpark komt met een waterdoorlatende ondergrond, zodat het ook bijdraagt aan het klimaatadaptatieplan.’ Zo zitten er volgens Van Essen vele voordelen aan het plan. Het is niet alleen goed voor de gezondheid en het klimaat, maar kan ook bijdragen aan meer biodiversiteit, gezelligheid en sociale contacten in de buurt. Van Essen: ‘Misschien kan er ook wel een bloemenstrook om het park komen, zodat het ook nog goed is voor insecten.’

Zelf is Van Essen gaan hardlopen dankzij haar dochter. ‘Toen ben ik het belang gaan inzien van bewegen. Het is goed voor lichaam en geest om actief te blijven en elkaar te ontmoeten,’ geeft zij aan. Het algemeen welbevinden staat daarbij voorop. ‘Dit was vroeger een kinderrijke buurt. Nu woont bijna iedereen hier nog steeds, maar de kinderen zijn de deur uit en de buurt vergrijst steeds meer. Om gezond oud te worden en langer thuis te kunnen wonen is het belangrijk om te blijven bewegen.’

Van Essen hoopt dat een beweegpark in de buurt daaraan bij kan dragen, doordat het de drempel om te gaan sporten verlaagt. ‘Ik hoor ook wel mensen zeggen: ‘Maar dan ga je toch naar de sportschool?’ Dat is niet voor iedereen weggelegd. Hier kunnen mensen met een kleinere portemonnee ook terecht en het is dichtbij.’ Van Essen wil in de toekomst wel de samenwerking zoeken met sportcentrum De Hullen of sportscholen: ‘Misschien willen zij het beweegpark ook wel gebruiken voor buitenactiviteiten.’ Ook droomt zij stiekem al hardop van meerdere beweegparken in Roden. ‘Ik snap wel dat je niet van ver hier naartoe komt om te gaan sporten,’ geeft Van Essen aan. ‘Wat zou het dan mooi zijn als dit ook in andere wijken kan, zodat Roden een beweegdorp wordt waar mensen samen kunnen bewegen en plezier kunnen maken.’

Zo ver is het echter nog niet. Eerst is het van belang om ook andere wijkbewoners te enthousiasmeren voor de plannen. ‘Ik kan wel enthousiast zijn, maar er moet wel gebruik van worden gemaakt.’ De initiatiefnemers hebben geleerd van eerdere plannen voor een pumptrack en beweegpark in het Hullenbosje, waar veel weerstand tegen was. Dit maakte duidelijk dat participatie van groot belang is. ‘We horen graag wat mensen van de plannen vinden,’ zegt Van Essen. ‘De tekening die wij hebben gemaakt is nog maar een ontwerp, het plan is nog niet definitief.’ Het zou volgens Van Essen dan ook mooi zijn als mensen zelf ook ideeën aandragen: ‘Ik wil heel graag tips en wensen van anderen meenemen. Misschien zijn er dingen waar wij nog niet aan hebben gedacht.’ Daarom nodigen de initiatiefnemers de wijkbewoners uit om hun mening te geven. Op zaterdag 5 juni – ‘Toevallig is dat ook de dag van de burgerinitiatieven, mooier kunnen we niet starten’ – zijn zij op de locatie aanwezig van 10.30 tot 12.00 uur en van 15.30 tot 17.00 uur om in gesprek te gaan met buurtbewoners. Op donderdag 10 juni zijn zij ook aanwezig, van 15.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur. Wie niet op deze momenten langs kan komen, kan ook een reactie mailen naar henriette.van.essen@gmail.com.

‘Het is nu een kwestie van reacties en handtekeningen verzamelen,’ zegt Van Essen. ‘Daarna gaan we een definitief plan maken om subsidie aan te vragen.’