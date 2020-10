Herfst brengt veel regen en natte voeten

RODEN – Het is echt herfst. Nog geen maand geleden tikten we de dertig graden aan; inmiddels moeten we blij zijn met de helft. De herfst doet wat je verwacht: hij brengt regen en wind. Een nat pak halen, kletspoten en verwaaide paraplu’s horen weer tot de orde van de dag. Is het allemaal kommer en kwel? Absoluut niet. Bomen tonen hun pracht en verkleuren in prachtige herfsttinten. De mooiste blaadjes zijn te vinden. Binnen zitten hoeft ook met dit natte weer absoluut niet. In het Mensinghebos in Roden is het dan ook onverminderd druk. Lekker door de plassen racen; dat kan weinig tegenop. Die natte voeten neem je dan met liefde op de koop toe.