Herinneringen aan Gerriet

TOLBERT – Op zaterdag 29 oktober om 20.00 uur wordt in de CazemierBoerderij aan de Hoofdstraat 27 in Tolbert een avond georganiseerd met herinneringen aan kunstenaar Gerrit Postma. Het is op 30 oktober 90 jaar geleden dat de kunstenaar, die zich later bediende van de naam Gerriet, in Twijzelerheide werd geboren. Anneke Ekhart houdt een korte inleiding over zijn werk. Tjerk Bekius maakte een boeiende film rond de veelzijdige scheppingen van de kunstenaar en op de avond worden anekdotes verteld over zijn leven en werk. Daarbij ligt de nadruk op de periode dat hij in het Westerkwartier, onder andere op de boerderij Dolersheem in Tolbert, werkzaam was. Met gezellige trekharmonicamuziek door Jan Klinkenberg wordt de avond muzikaal omlijst.

De avond wordt mede georganiseerd naar aanleiding van de expositie ‘Gerriet, kunstenaar in het Westerkwartier’, die nog tot en met 26 november op de zaterdagmiddagen, of na afspraak, in de boerderij te zien is.┬áDe entree bedraagt 7,50 inclusief een kopje koffie.