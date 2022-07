Herman Snijders, voorzitter HSV Norg eo

‘Hoe lang ik precies voorzitter weet ik niet, in ieder geval ruim tien jaar. Daarvoor heb ik de honneurs van de toenmalige penningmeester waargenomen, die stopte ermee. Al veel langer ben ik lid. Ik kwam met de hengelvereniging in aanraking toen we nog een foeragebedrijf hadden in Norg. We hebben ook hengelproducten verkocht. We zijn een mooie stabiele vereniging met ongeveer 240 leden. Zeker, dat is best veel, maar daar hebben we ook erg ons best voor moeten doen. Nieuwe kanalen als Facebook aanboren, de website op orde. Zichtbaar zijn. Hadden we dat niet gedaan, waren we er niet meer geweest. In 2025 bestaan we 50 jaar. We willen graag uitbreiden. HSV Norg heeft geen eigen viswater. Dat is een vurige wens. Zo kunnen ook mensen met een beperking of mensen die minder goed ter been zijn bij ons vissen. We hebben in Norg wel water, maar dat moet beheersbaar gemaakt worden om er te kunnen vissen. De Klinke, de vijver achter de Havixhorst zou een mooie optie zijn. Als je die foto’s van vroeger ziet, fantastisch. Als we dat weer voor elkaar kunnen krijgen zou dat heel mooi zijn. Het is een natuurvijver, maar als het zo doorgaat, droogt het op, wordt het één grote modderpoel. Een andere mogelijkheid is het Schipmeer. Dat is door z’n veenachtige grond iets moeilijker begaanbaar, maar daar kun je wel iets aan doen. Punt is wel dat de helft van de grond van de gemeente is en de andere helft particulier bezit. Uiteraard hebben we de gemeente en de buurt nodig om één van de twee gerealiseerd te krijgen. De ideeën liggen er al langer, maar zijn door corona in de ijskast komen te liggen. Daar willen we nu mee aan de slag. Om de veertien dagen houden we een viswedstrijd. Afgelopen zaterdag was dat in het Aduarderdiep, voor mij persoonlijk één van de mooiste visstekken. We vetrekken altijd vanaf Cáfe Zwaneveld. Als we terugkomen staan de gehakballen en de borrel klaar. En dan komen de verhalen: wie heeft de meeste en de dikste of de bijzonderste vis gevangen. Straks met de Norger Feestvierdaagse vissen we op woensdagavond 3 augustus met tien koppels in het Noord-Willemskanaal in Vries. Dat organiseren we ieder jaar in samenwerking met de organisatie van de Feestvierdaagse. We vertrekken om 17:45 en tegen half 10 zijn we terug bij Zwaneveld. Dan horen we wie de winnaars zijn.’