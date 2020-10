Herman Woltjer

Voorzitter IVN Westerkwartier e.o.

NIETAP – “Ik ben al ruim twintig jaar betrokken bij IVN. Tot voor kort was ik voorzitter van IVN Grootegast, maar deze is sinds augustus 2019 opgegaan in IVN Westerkwartier. Ook hiervan mag ik nog altijd voorzitter zijn en dat doe ik met heel veel plezier. Op dit moment hebben we driehonderd leden, waarvan ongeveer vijftig donateurs. Dat is een behoorlijk aantal voor een afdeling van IVN en daar zijn we natuurlijk ook ontzettend blij mee. In verband met het coronavirus hebben we onze activiteiten momenteel tijdelijk stilgelegd. Dat hadden we in maart ook al gedaan, maar toen de maatregelen wat versoepeld werden, hebben we alles weer rustig aan opgestart. Nu we middenin de tweede golf zitten, hebben we alles maar weer geannuleerd. We willen namelijk niet dat mensen bij ons besmet raken. Onze activiteiten zijn dan wel veelal buiten, toch is het houden van anderhalve meter afstand lastig tijdens excursies. Vanuit de landelijke richtlijnen mogen we wel activiteiten organiseren, maar het is gewoon lastig te handhaven. Vandaar dat we dat voorlopig nog niet doen. Ik hoop dat we later dit jaar nog wel het een en ander kunnen organiseren, maar we plannen voorlopig niets. Voor dit jaar hadden we ontzettend veel plannen, maar helaas zijn die ook in het water gevallen. Zo wilden we onze nieuwe afdeling in april presenteren tijdens een grootse open dag, maar dat kon niet doorgaan. Achter de schermen zijn we wel druk bezig om de verschillende werkgroepen die er zijn met elkaar te verbinden. Daarin is ook een taak voor mij weggelegd. Door te weten wat je aan elkaar hebt, kun je als afdeling ook blijven ontwikkelen. Als IVN Westerkwartier willen we mensen laten zien hoe mooi het Westerkwartier wel niet is. Je hebt hier alle landschappen die je maar kunt bekijken. Daarnaast willen we heel graag meer jonge mensen bereiken, maar dat is best moeilijk. Daar gaan we ook de komende tijd verder mee aan de slag. Momenteel heeft ons bestuur vier leden, maar we zijn nog altijd op zoek naar meer leden. Wij merken dat iedereen wel wat wil doen, maar niet vast in een werkgroep wil. Toch hoop ik dat er nieuwe aanwas komt. Ik ben al jarenlang voorzitter en ook voor mij houdt het een keer op. Hoewel ik dit nog altijd met veel plezier doe, heb ik aangegeven nu aan mijn laatste periode bezig te zijn. Echter zal ik de afdeling nooit in de steek laten”.