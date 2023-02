Heroïsche avond in de Euroborg: FC Groningen uit de as herrezen

FC Groningen begeeft zich in de spelonken van de eredivisie waar het de rest van het seizoen alle zeilen zal moeten bijzetten om daaruit vandaan te komen. Het doel was ooit Europees voetbal halen, maar dat is inmiddels veranderd in handhaving. En het is code rood. De wedstrijd tegen FC Twente waarin de FC een zeer knap punt pakte, geeft weer hoop in de harten van alle supporters. Of het vertrek van Fledderus daar nu aan heeft bijgedragen of dat het de invloed van nieuweling Elvis Manu was? Of van allebei wat misschien. Het sentiment rondom het team is compleet omgeslagen. Tegen Twente speelde de Trots van het Noorden als de Trots van het Noorden. En heeft het publiek een nieuwe held, Elvis Manu.

Manu maakte tegen FC Twente het verschil. Hij is zo sterk als ooit Genero Zeefuik was maar combineert dat met de snelheid van zijn broer Deyovaisio. Daarbij is de flankspeler niet egoïstisch. Was hij dat iets meer geweest had hij Groningen mogelijk naar de winst geschoten. FC Groningen wist wat het te doen stond tegen Twente. Niet verliezen, want alle concurrenten in de strijd tegen degradatie pakten punten. De ploeg van trainer Van der Ree voetbalde onherkenbaar. Kreeg na 5 minuten al een mokerslag te verwerken door een vroege tegengoal waarbij Määttä maar ook de centrumverdedigers er niet goed uitzagen. Wonderwel was Groningen geen minuut lang uit haar doen. Ze zijn inmiddels wel wat tegenslagen gewend en Suslov en Manu wezen een uit de as herrezen Groningen de weg. Manu belichaamde het nieuwe elan en was bij bijna alle gevaarlijke aanvallen betrokken. Niet van de bal te krijgen en zijn aanwezigheid leek het elftal vleugels te geven. Een speler met dergelijke kwaliteiten is van cruciaal belang. Het geeft andere spelers energie, ze putten er zelfvertrouwen uit en in de tweede helft gaf Groningen zelfs geen kans meer weg. Middenvelders en verdedigers durfden veel vaker door te dekken en uiteindelijk was het FC Twente dat heel blij was met het verkregen punt. Alle FC Groningen spelers knokten zich meer dan leeg en het publiek schreeuwde hun mannen naar een punt dat uiteindelijk veilig werd gesteld door invaller Oliver Antman. De Euroborg explodeerde! Het punt kwam niet in gevaar en Groningen kreeg zelfs nog wat kleine mogelijkheden om de winnende treffer te scoren. Het middagje Euroborg dat langzaam overging in de avond gaf alles waar het publiek voor naar het stadion komt. Strijd, moed, passie en bij tijd en wijle mooie aanvallen. In niets deed het spel denken aan de plaats op de ranglijst. Het publiek had vooral één woord in de mond na afloop van de wedstrijd: trots.

Je zou bijna vergeten dat er de afgelopen tijd nogal wat is gebeurd. Het boekwerk Mark-Jan Fledderus is inmiddels dicht geslagen, maar het is maar de vraag of algemeen directeur Gudde hem niet te laat de laan heeft uitgestuurd. Gudde heeft gewacht tot de Trots van het Noorden afgezakt was tot de allerlaatste plaats in de eredivisie. Hem nog carte blanche gegeven op de transfermarkt en toen de transferwindow gesloten was hem er uitgegooid.

Het is te hopen dat er snel een daadkrachtige technische directeur wordt aangesteld met ervaring, die met mensen kan omgaan en beschikt over een netwerk. Een type als Ted Van Leeuwen. Als eerste daad zou hij onmiddellijk moeten gaan onderzoeken of Elvis Manu te koop is. Dat is een lastige klus, want de onzekerheid met betrekking tot de toekomst is groot. Speelt Groningen volgend jaar Ere- of Eerste Divisie?

Aan de inzet van Fledderus zal niemand getwijfeld hebben. Zijn manier van met mensen omgaan als ook zijn aankoopbeleid bleken desastreus. Hij nam afscheid met twee opvallende acties. Manu werd aangetrokken. Dat blijkt een formidabele zet. Hij maakt het elftal significant sterker en trakteerde het publiek met een nieuwe lieveling. De harde kern zong Manu tijdens zijn eerste wedstrijd minutenlang toe. Hij is iemand waar je een kaartje voor koopt.

Fledderus liet de club met nog een opvallende actie achter. Iedereen weet dat de wetten van degradatievoetbal even ongeschreven als duidelijk zijn. Mooi of sprankelend voetbal telt niet. Het resultaat heiligt meer dan ooit de middelen. Spelers met ervaring en die met druk kunnen omgaan zijn daarin onmisbaar. Want wekelijks zal de druk in de Euroborg oplopen als nooit tevoren. Daarom is één van zijn laatste beslissingen tevens één van zijn meest onbegrijpelijke. Een verdediger met ervaring, mét duelkracht, werklust en die precies weet wat nodig is een wedstrijd over de streep te trekken, gratis de deur uit laten lopen naar mede degradatiekandidaat Emmen. Mike Te Wierik had een belangrijke pion kunnen zijn in de strijd voor lijfsbehoud. Fledderus neemt dus afscheid in stijl. De oud-voetballer bracht FC Groningen een grote kar geld, een falend beleid en in zijn blessuretijd nog nieuwe hoop. Die hoop heet Elvis Manu.

Door: Johan Kamphuis