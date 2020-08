Herstart schaakseizoen nog in nevelen gehuld: ‘Er is nog veel onzeker’

Kan ook de Schaakclub Roden straks los?

RODEN – Binnenkort start ook Schaakclub Roden weer met het nieuwe seizoen. Althans, als de schaakclub een geschikt onderkomen weet te vinden waar goede ventilatie aan de orde is. Idealiter blijven ze in de Scheepstra School schaken, maar de ruimte is er beperkt. Frans van Doorn laat namens de Schaakclub Roden weten dat het nog ongewis is of er straks weer wedstrijden worden gespeeld in de Scheepstra School. ‘Dit voelt als onze plek. Het liefst schaken wij niet ergens anders. Maar als het niet anders kan, hebben wij geen keuze.’

Van Doorn herinnert zich het begin van de coronacrisis nog. Hij is als vrijwilliger bij de schaakclub betrokken bij de schaaklessen die op scholen in de gehele gemeente Noordenveld worden gegeven. ‘Die vrijdag gaf ik les op OBS het Valkhof in Roden. Het hoofd van de school kwam ’s middags naar me toe met de mededeling dat dit eerst de laatste keer zou zijn. De zondag erop kwam de persconferentie waarin werd aangegeven dat horeca en sportverenigingen eerst op slot gingen. Plotseling zat ons seizoen erop.’

De laatste schaakavond van de Roner vereniging dateert alweer van 7 maart. ‘Ineens konden we elkaar niet meer ontmoeten. De meeste leden van onze club zijn wat ouder en juist het sociale aspect is heel belangrijk bij ons. Gezelligheid is een belangrijk aspect van het schaken, dat merkten we heel goed toen we elkaar niet meer zagen.’

Enkele van de in totaal 47 leden, ging online met schaken bezig. ‘Zo’n acht à negen leden’, schat Van Doorn in. ‘We hebben onze jongere leden attent gemaakt op de schaakprogramma’s die er te vinden zijn. Voor hen is het internet vanzelfsprekender, maar de oudere leden gaan niet zo snel online bezig.’

Eind augustus volgt er een algemene ledenvergadering. ‘Onder de huidige regels gaat hij door’, zegt Van Doorn. ‘Men moet zich van tevoren wel opgeven uiteraard. Die avond zullen we zo goed en zo kwaad als dat kan, uitleg geven over het komende seizoen. Al is er bij ons nog veel onzeker.’

Met Bea van Dijk van Cosis kijkt de schaakclub naar wat er nodig is om toch straks te kunnen schaken in de Scheepstra School. ‘We moeten afstand kunnen houden en de ruimte moet goed geventileerd zijn. Iedereen moet aan de geldende afspraken kunnen voldoen. Zo denken wij eraan om iedereen een eigen bord te geven. Dan zetten we twee borden op tafel en geef je aan elkaar de zetten door, zodat je zelf kunt bijhouden hoe het ervoor staat.’

Het is zomaar een maatregel om de start van het nieuwe seizoen mogelijk te maken. ‘Maar het blijft lastig. Het hangt echt af van de afspraken die we hier kunnen maken.’ Uitwijken ligt niet in de planning, al weet Van Doorn ook dat het misschien niet anders kan. ‘Wij hebben het hier uitstekend naar onze zin. Een prachtige locatie, het voelt als onze plek. Maar we zitten nu eenmaal met de ruimte. De voorste ruimte van de Scheepstra School zal onder de huidige maatregelen slechts plaats bieden aan tien schakers. Als er twintig schakers zouden komen, moeten we er al een extra ruimte bij nemen.’

Binnenkort zal de schaakclub vermoedelijk een protocol moeten indienen bij de gemeente Noordenveld, zoals ook andere sportclubs en verenigingen dat hebben gedaan. Een alternatief voor de fysieke competitie zou een digitale competitie kunnen zijn. ‘Die zou dan op zichzelf staan, want niet alle leden nemen deel aan zo’n digitale competitie. Maar het is iets om over na te denken, mocht het hier gewoon lastig blijken om wedstrijden te organiseren.’

Jeugd heeft de toekomst

Schaakclub Roden verzorgt al jaren lessen op basisscholen in de gemeente Noordenveld. Een succes, zo oordeelt Van Doorn. ‘We geven vier lessen per school. Daar doen dan tien tot dertig kinderen per keer aan mee. Juist kinderen vinden schaken erg leuk. Het plezier spat ervan af. Het mooie aan het spelletje is het vooruitdenken. Schaken is logisch en onherroepelijk, dat spreekt kinderen blijkbaar aan. Zeker wanneer ze het spel beter gaan beheersen en ze op den duur gaan winnen.’

Dat het schaken leeft onder kinderen, ziet Van Doorn ook jaarlijks op het scholentoernooi. ‘Dan is het muisstil in de zaal. Heel boeiend om te zien.’

Speciale schaakpuzzel

Om de leden van Schaakclub Roden enig vertier te bieden, staat er op de website van de club een speciale schaakpuzzel. Alex Jonker, schaakfanaat en een creatieve geest met puzzels, heeft de kruiswoordpuzzel gemaakt. Eenieder kan op www.schaakclub-roden.nl de puzzel proberen op te lossen. Enige sjoege van schaken is daarbij zeker een pre.