Herten straks verboden op kinderboerderij

RODEN – Dit beeld is over niet al te lange tijd verledentijd. Het kabinet wil een verbod op herten in kinderboerderijen en hertenkampen. Herten horen in de vrije natuur te lopen en niet opgesloten te zitten, luidt de verklaring van minister van Landbouw Piet Adema die het kabinet achter zich heeft met het besluit. Ook zouden de dieren gemakkelijk schrikken, aldus de minister. Het verbod gaat in op 1 januari 2024. De dieren hoeven dan niet meteen weg, ze mogen blijven tot ze overleden zijn. Er mag niet meer gefokt worden met de dieren. En daarmee komt een eind aan de publiekstrekkers van de Kinderboerderij in Roden. Beheerder Jan Aalders van het hertenkamp in Roden reageert ontsteld op het plan. De herten zorgen bij mooi weer voor enorme drukte op de kinderboerderij. En met dat schrikken valt het allemaal heel erg mee, zegt hij. Maar het kabinet lijkt onverbiddelijk. En dus zijn deze snoezige fotogenieke knapperds straks verledentijd.